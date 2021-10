SeaLights annonce une série B de 30 millions de dollars pour révolutionner la qualité des logiciels à lgrande échelle

La visibilité complète des risques liés à la qualité des logiciels tout au long du cycle de vie du développement fait de SeaLights un outil indispensable pour les équipes DevOps

DALLAS, 19 octobre 2021 /PRNewswire/ -- SeaLights, développeur de la plate-forme de gouvernance de la qualité des logiciels, a annoncé aujourd'hui qu'il a obtenu un tour de financement de 30 millions de dollars mené par Red Dot Capital Partners avec la participation de Deutsche Bank, Translink Capital et Shasta Ventures, ainsi que des investisseurs existants Blumberg Capital, Cisco Investments, TLV Partners et Wipro Ventures. Ce dernier investissement porte le financement total de SeaLights à 50 millions de dollars. Dans le cadre de ce tour de table, Barak Salomon et Atad Peled de Red Dot Capital Partners rejoindront le conseil d'administration.

Right: Eran Sher, CEO & Co-Founder, and Alon Eizenman, CTO & Co-Founder

« Nous sommes très enthousiastes à l'idée de rejoindre SeaLights dans sa mission de révolutionner la qualité des logiciels pour les équipes DevOps dans des environnements au rythme effréné », a déclaré Barak Salomon, associé directeur de Red Dot. « Nous sommes convaincus qu'avec cette équipe expérimentée et cette technologie avancée, SeaLights deviendra bientôt l'une des entreprises technologiques à la croissance la plus rapide sur les marchés du logiciel, du DevOps et de l'assurance qualité. »

SeaLights a innové une approche radicalement nouvelle, connue sous le nom de gouvernance de la qualité des logiciels, afin de mettre en évidence l'énorme demande des organisations développant des logiciels de fournir rapidement de la qualité. « SeaLights résout un problème réel auquel les entreprises sont confrontées depuis des années », a déclaré Gil Perez, directeur de l'innovation de la Deutsche Bank et responsable de Corporate Ventures Capital Group. « Nous sommes impatients de collaborer avec SeaLights pour faire avancer leur feuille de route des produits tout en répondant aux besoins ciblés de secteurs spécifiques tels que les services financiers. »

Propulsée par l'apprentissage automatique avancé, la solution cloud de SeaLights offre aux clients une visibilité complète de chaque risque potentiel de qualité associé à leurs changements de logiciels en temps réel, ce qui leur permet de prendre plus rapidement des décisions de diffusion fondées sur les données.

« Avec l'adoption généralisée de DevOps, la gestion traditionnelle de la qualité des logiciels n'est plus adaptée. Nous l'avons constaté de visu avec des clients issus de divers secteurs, notamment la finance, le commerce de détail, les assurances, les télécommunications et les logiciels informatiques », a déclaré Eran Sher, PDG et cofondateur de la société. « Ces organisations ont modernisé leurs outils d'ingénierie, leurs infrastructures cloud et leurs architectures de microservices, et ont besoin d'une nouvelle approche qui inclut l'analyse des données et des informations exploitables pour fournir de la qualité rapidement. »

Ce tour de table accélérera considérablement la croissance de SeaLights, en permettant l'expansion mondiale de son équipe tout en poursuivant le développement et la diffusion de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux produits pour traiter les risques liés à la qualité des logiciels.

À propos de SeaLights

La plate-forme de gouvernance de la qualité logicielle SeaLights révolutionne la façon dont les équipes de logiciel apportent des modifications aux logiciels. Elle protège l'intégrité de la production et garantit que les risques de qualité sont atténués le plus tôt possible dans le processus. Avec SeaLights, les équipes chargées des logiciels et de l'assurance qualité peuvent concentrer leurs efforts de test là où cela est important, et fournir des logiciels de qualité à grande échelle.

À propos de Red Dot Capital Partners

Red Dot Capital Partners est un fonds de capital-risque d'expansion et de croissance précoce basé en Israël, qui investit dans des entreprises technologiques d'avant-garde. Red Dot aide les entreprises de son portefeuille à identifier et à saisir les opportunités d'expansion sur les marchés en développement rapide et au sein des réseaux et des entreprises de ses partenaires commerciaux, en mettant l'accent sur l'Asie du Sud-Est et le Japon.

