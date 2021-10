SeaLights kondigt Serie B investeringsronde van 30 miljoen dollar aan om de kwaliteit van software op schaal te transformeren

Uitgebreide zichtbaarheid van de kwaliteitsrisico's van software in de gehele ontwikkelingscyclus maakt SeaLights tot een must-have voor de DevOps-teams

DALLAS, 19 oktober. 2021 /PRNewswire/ -- SeaLights, ontwikkelaar van het Software Quality Management-platform, kondigde vandaag aan dat het een financieringsronde van 30 miljoen dollar heeft gerealiseerd, onder leiding van Red Dot Capital Partners met de deelname van Deutsche Bank, Translink Capital en Shasta Ventures, evenals bestaande investeerders Blumberg Capital, Cisco Investments, TLV Partners en Wipro Ventures. Deze nieuwe investering brengt de totale financiering van SeaLights op 50 miljoen dollar. In het kader van deze ronde zullen Barak Salomon en Atad Peled van Red Dot Capital Partners deel gaan uitmaken van de Raad van bestuur.

"We verheugen ons om samen met SeaLights een revolutie te kunnen doorvoeren in de kwaliteit van de software, voor DevOps-teams in dynamische omgevingen", aldus Barak Salomon, Managing Partner van Red Dot. "We zijn ervan overtuigd dat met dit ervaren team en geavanceerde technologie, SeaLights snel tot een van de toonaangevende technologische bedrijven in de software-, DevOps- en QA-markten zal uitgroeien."

SeaLights vormt een nieuwe, radicaal nieuwe aanpak, bekend als Software Quality Governance, om de enorme vraag te onderstrepen van organisaties die software ontwikkelen en snel kwaliteit willen leveren. "SeaLights lost een echt probleem op dat bedrijven al jaren bezighoudt", aldus Gil Perez, directeur innovatie van de Deutsche Bank en hoofd van de Corporate Ventures Capital Group. "We kijken ernaar uit om samen te werken met SeaLights om hun productroutekaart te verbeteren, terwijl we ons richten op gerichte behoeften van specifieke sectoren, zoals financiële diensten."

De cloud-gebaseerde oplossing van SeaLights, die wordt aangedreven door geavanceerde machine learning, biedt klanten een volledig inzicht in elk potentieel kwaliteitsrisico dat in realtime te maken heeft met hun softwareveranderingen, waardoor ze sneller gegevensgestuurde release-beslissingen kunnen nemen.

"Met de brede toepassing van DevOps is traditioneel softwarekwaliteitsbeheer niet langer opgewassen tegen de taak. We hebben dit zelf kunnen observeren bij klanten uit verschillende sectoren, waaronder de financiële sector, detailhandel, verzekering, telecommunicatie en computersoftware," aldus CEO en medeoprichter Eran Sher. "Deze organisaties hebben hun ontwikkelingstools, cloud-infrastructuur en microservice-architectuur gemoderniseerd en hebben behoefte aan een nieuwe benadering met data-analyses en praktische inzichten om snel topkwaliteit te leveren."

Deze financieringsronde betekent een dramatische versnelling bij de groei van SeaLights en stelt het bedrijf in staat zijn team wereldwijd uit te breiden en nieuwe features en producten op de markt te brenge, om softwarekwaliteitsrisico's aan te pakken.

Over SeaLights

Het SeaLights Software Quality Governance-platform brengt een revolutie teweeg in de manier waarop softwareteams wijzigingen in software doorvoeren. Het beschermt de integriteit van productie en zorgt ervoor dat kwaliteitsrisico zo vroeg mogelijk in het proces worden aangepakt. Met SeaLights kunnen software- en QA-teams hun testinspanningen richten op wat belangrijk is en kwaliteitssoftware op schaal opleveren.

Over Red Dot Capital Partners

Red Dot Capital Partners is een in Israël gevestigd durfkapitaalfonds dat in breakout-technologiebedrijven investeert, gespecialiseerd in bedrijfsuitbreiding en vroege groei. Red Dot ondersteunt de bedrijven in zijn portefeuille bij het opspeuren en benutten van uitbreidingsmogelijkheden in snel ontwikkelende markten en binnen de netwerken en bedrijven in zijn LP, met de nadruk op ZO Azië en Japan.

