SEAN "DIDDY" COMBS Y CÎROC ABREN NUEVOS CAMINOS EN LA CATEGORÍA DE BEBIDAS LISTAS PARA BEBER CON CÎROC VODKA SPRITZ

La marca de vodka premium ingresa al mercado de bebidas listas para beber, trayendo el espíritu de lujo y cultura a la categoría –

#LikeOnlyCirocCan

NUEVA YORK, 29 de marzo de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Hoy, Sean "Diddy" Combs y los creadores de CÎROC Ultra-Premium Vodka anuncian el lanzamiento de CÎROC Vodka Spritz, el primer cóctel listo para beber de la marca lujosa de vodka. CÎROC es una marca de bebidas definida por su compromiso a la excelencia, la innovación y la celebración. Disponible el 1 de abril en cuatro sabores premium, el lanzamiento de CÎROC Vodka Spritz define otro momento icónico en la historia de la marca, ya que continúa aportando innovaciones de sabor a la industria de las marcas de licores.

Experimente aquí el comunicado de prensa multicanal interactivo: https://www.multivu.com/players/Spanish/9023851-ciroc-vodka-spritz-likeonlyciroccan/

El lanzamiento de CÎROC Vodka Spritz se basa en la tradición de innovación de Combs y CÎROC y se suma al historial de Combs como pionero cultural en la industria de las bebidas de licores. Siempre buscando oportunidades para expandir el negocio y entrar en nuevos territorios, Combs y CÎROC identificaron una oportunidad para una marca premium en el mercado de bebidas listas para beber con relevancia cultural que realmente represente un público multicultural.

"Ingresando a la categoría lista para beber es un momento histórico para la marca y estamos entusiasmados de lanzar una línea de bebidas de licores que traen una nueva energía y un nuevo segmento de audiencia al mercado en crecimiento", dice Sean "Diddy" Combs." Con casi 15 años al frente de la marca y con un éxito histórico en el crecimiento de el portafolio de CÎROC, espero convertir a CÎROC Vodka Spritz en la marca número 1 en la categoría".

Combs ha continuado dirigiendo innovación y diseño, participando directamente en todos los procesos creativos, de marketing y colaborando con Diageo en los procesos de innovación y desarrollo de productos. Con sus líneas limpias y elegantes, el diseño sofisticado de la lata insinúa el cóctel cuidadosamente elaborado adentro. Con una infusión de vodka elaborado con finas uvas francesas y rebosantes de sabores naturales, las variedades no contienen gluten ni endulzantes artificiales. Cada paquete de cuatro está disponible en uno de estos deliciosos sabores:

Watermelon Kiwi ofrece un sabor a melón maduro, un toque sutil de kiwi verde y un final fresco y refrescante.

Sunset Citrus ofrece notas de naranja brillante con un toque de fruta de piedra y un final sabroso.

Pineapple Passion combina el sabor de piña y los sabores tropicales con un final de ralladura de naranja.

Colada brinda el sabor clásico de coco cremoso y piña jugosa, completo con un final deliciosamente rico.

"CÎROC Vodka Spritz le ofrece lo mejor de ambos mundos: la lujosa nitidez de un cóctel de vodka, convenientemente servido en una hermosa lata lista para beber", dice Edward Pilkington, director de marketing e innovación de Diageo North America. "Estamos entusiasmados de que CÎROC se una con nuestro portafolio en constante crecimiento de bebidas listas para beber mientras continuamos innovando formas de brindar comodidad y calidad a nuestros consumidores".

CÎROC Vodka Spritz será una adición permanente a el portafolio de CÎROC y estará en los estantes de todo el país a partir del 1 de abril de 2022, por un precio sugerido de $16.99 por paquete de 4.

El lanzamiento incluirá una implementación con varias fases que consistirá en socios de talento culturalmente relevantes, músicos, eventos y más. ¡Esté atento por más detalles sobre la programación emocionante de verano próximamente!

CÎROC alienta a las personas en edad legal para beber a celebrar de manera responsable. Visite www.CIROC.com para obtener información adicional sobre CÎROC. Manténgase al día con las últimas noticias, cócteles y contenido social emocionante siguiendo la conversación en @CIROC.

Acerca de CÎROC Vodka Ultra-Premium

CÎROC Ultra-Premium Vodka no contiene gluten y se destila de finas uvas francesas; un proceso inspirado en más de un siglo de experiencia y artesanía en la elaboración del vino, que brinda un sabor fresco y limpio y una nariz cítrica. Lanzada en todo el país en enero de 2003, DIAGEO, la empresa de bebidas espirituosas y cerveza más grande del mundo, hizo historia en las bebidas espirituosas en octubre de 2007 al establecer una alianza estratégica con el empresario del entretenimiento Sean Diddy Combs, en la que el Sr. Combs y Combs Enterprises asumieron la dirección de toda la gestión de la marca. actividades para CÎROC. La cartera de sabores incluye CÎROC RED BERRY, CÎROC COCO, CÎROC PEACH, CÎROC PINEAPPLE, CÎROC APPLE, CÎROC MANGO, CÎROC SUMMER WATERMELON Y CÎROC SUMMER CITRUS. En junio de 2018, Sean Diddy Combs y Makers of CÎROC ingresaron a la categoría de licores marrones con la introducción de CÎROC VS, Fine French Brandy. Por favor beber responsablemente. Debe tener más de 21 años para disfrutar.

Acerca de DIAGEO Norteamérica

DIAGEO es líder mundial en bebidas alcohólicas con una destacada colección de marcas que incluyen los whiskies Johnnie Walker, Crown Royal, Bulleit y Buchanan's, los vodkas Smirnoff, Cîroc y Ketel One, los tequilas Casamigos, DeLeon y Don Julio, Captain Morgan, Baileys, Tanqueray y Guinness .

DIAGEO cotiza tanto en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: DEO) como en la Bolsa de Valores de Londres (LSE: DGE) y sus productos se venden en más de 180 países de todo el mundo.

Para obtener más información sobre DIAGEO, su gente, marcas y desempeño, visite www.diageo.com.

Visite el recurso de consumo responsable global de DIAGEO, www.DRINKiQ.com, para obtener información, iniciativas y formas de compartir las mejores prácticas. Siga Twitter e Instagram para obtener noticias e información sobre DIAGEO Norteamérica: @Diageo_NA.

Acerca de Combs Spirits (CS)

Combs Spirits (CS) es una empresa privada de licores premium creada por Sean "Diddy" Combs en 2013. La empresa es copropietaria de DeLeón Tequila y es responsable de todo el marketing estratégico de CÎROC Ultra-Premium Vodka, ambos en sociedad con Diageo. CS se centra en ofrecer estrategias de desarrollo de productos de alto impacto impulsadas por el crecimiento que promuevan una estructura empresarial saludable al tiempo que destaca la responsabilidad social, y se ha hecho conocido por sus audaces movimientos comerciales, marketing enérgico y éxito histórico.

FUENTE CÎROC Ultra-Premium Vodka

