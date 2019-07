Seance, une application de recherche de services de voyance mobiles a permis de lever un million de dollars au stade de pré-démarrage

NEW YORK, 5 juillet 2019 /PRNewswire/ -- Seance , une application de recherche de conseillers spirituels, a annoncé une levée de fonds d'un million de dollars au stade de pré-démarrage du projet.

L'application Seance comprend une plate-forme multifonctionnelle qui permet aux utilisateurs de consulter à distance un astrologue ou un médium, de recevoir des lectures de voyance personnalisées ou des prévisions pour l'avenir. L'application offre par ailleurs plusieurs options pour tester la compatibilité amoureuse des couples afin qu'ils puissent être informés des possibles aspects problématiques dans leurs relations et recevoir des conseils sur la façon de régler les problèmes.

Cette application a comme particularité la place de marché des services de voyance : la plate-forme permet aux clients de sélectionner les conseillers en fonction de leur profil, des évaluations des autres clients et des évaluations sur Yelp. Par ailleurs, la plate-forme permet aux conseillers, pour leur part, d'avoir la possibilité de fournir des services aux clients à leurs propres tarifs.

Une telle « ubérisation » du marché des services de voyance est possible en raison des deux facteurs suivants :

1) Une grande partie du marché du secteur. Selon IBISWorld, le secteur des services de voyance aux États-Unis a atteint un chiffre d'affaires de 2 milliards de dollars et continue de croître chaque année. Ce marché colossal est réparti entre 88 000 entreprises, dont la plupart sont des entrepreneurs individuels. Les grandes marques étant absentes de ce secteur, une telle multitude d'entreprises crée un marché idéal pour investir dans une startup reposant sur un modèle d'ubérisation.

2) Le développement technologique nous permet d'abandonner les méthodes de travail désuètes : sites obsolètes, numéros de téléphone et manque de transparence dans les services. Aujourd'hui, l'ensemble du secteur peut fonctionner et prospérer dans le cadre d'une plate-forme unique. Grâce à cela, les consommateurs voient une réduction des coûts associés au manque d'information sur le conseiller, des difficultés de paiement et de l'absence de garanties de qualité. En revanche, Seance offre à ses clients une garantie de remboursement à 100 % en cas d'insatisfaction pour les services reçus.

Les investisseurs s'impliquent dynamiquement dans le processus d'investissement dans le secteur : les entreprises technologiques de la Silicon Valley ont déjà levé des millions de dollars auprès de fonds d'investissement pour développer des applications similaires. L'absence d'une forte concurrence et le vif intérêt que suscitent les services d'ordre surnaturel auprès d'un public vieillissant et des personnes de la génération Y font du conseil spirituel l'un des marchés les plus sous-évalués et les plus prometteurs du secteur des services.

Seance ne divulgue pas le nom de ses investisseurs et continue de suivre le plan de développement des produits : en avril, elle a présenté son produit minimum viable (MVP) et, selon les plans financiers de l'entreprise, Seance devrait occuper, d'ici 2020, plus de 1 % du segment numérique du marché américain. L'application s'adresse par ailleurs également aux marchés de l'Inde, du Royaume-Uni, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, dont le volume total du chiffre d'affaires est comparable à celui du marché américain.

Actuellement, plus de 50 conseillers spirituels travaillent sur la plate-forme. Les clients abonnés reçoivent des pièces qui peuvent être dépensées pour obtenir des réponses à des questions spécifiques ou des lectures personnalisées. Les services de base tels que les lectures d'horoscope sont disponibles pour les clients sans abonnement.

