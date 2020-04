SEASUN BIOMATERIALS wprowadza szybkie testy molekularne do wykrywania koronawirusa SARS-CoV-2

Zestaw wykrywa gen ORF1ab kodowany przez SARS-CoV-2 przy pomocy genu endogennego ludzkiej RNAP. W marcu uzyskał certyfikat CE-IVD i obecnie oczekuje na badania pod kątem pozwolenia na eksport, prowadzone przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Żywności i Leków oraz FDA EUA.

Prezes Zarządu Hee-Kyung Park powiedział: „Klienci nie muszą kupować żadnego dodatkowego sprzętu. Obecnie wykorzystywane urządzenia pozwalające na wykorzystywanie metody PCR w czasie rzeczywistym są często wykorzystywane do diagnostyki COVID-19 i tak też może być w tym wypadku. Średnia liczba próbek, która może być przebadana przez jedną jednostkę (12 godzin dziennie) to 3400. Oznacza to prowadzenie 5-6 razy szybszych testów. Obecnie przy szybkim wzroście zachorowań na COVID-19 na świecie oraz częstych doniesieniach o ponownych zakażeniach będziemy w stanie wyprodukować ponad 200000 testów dziennie i dostarczyć je tak szybko, jak to możliwe. Po ukończeniu wszystkich procedur uzyskania zezwoleń na wykorzystanie AQ-TOP COVID-19 Rapid Detection Kit zestaw będzie dostępny także za granicą. Nowe testy przyczynią się do szybszego diagnozowania COVID-19 i natychmiastowego wdrożenia odpowiedniego postępowania medycznego".

SEASUN BIOMATERIALS obecnie zajmuje się dystrybucją zestawu „U-TOP COVID-19 Detection Kit" do badań w kierunku COVID-19 opracowanego w oparciu o PCR w czasie rzeczywistym, który uzyskał certyfikat CE-IVD, zaświadczenie o dopuszczeniu do sprzedaży Ministerstwa Bezpieczeństwa Żywności i Leków (w lutym) oraz certyfikat FDA-EUA (27 kwietnia) uprawniający do sprzedaży zestawu za granicę, w tym do państw europejskich i krajów Bliskiego Wschodu.

SEASUN BIOMATERIALS to firma prowadząca diagnostykę in vitro, która zajmuje się opracowywaniem molekularnych platform diagnostycznych w zakresie chorób zakaźnych, nowotworów złośliwych, jak również zaburzeń genetycznych i epigenetycznych.

Opracowuje i komercjalizuje innowacyjne platformy diagnostyczne działające w oparciu o metodę PCR w czasie rzeczywistym poprzez rozwój zastrzeżonych technologii w celu dostarczenia zaawansowanych usług z zakresu diagnostyki molekularnej.

