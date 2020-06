Secondo rinomati fondatori, investitori e giornalisti specializzati nel settore tecnologico, FintechOS è la startup fintech più promettente dell'anno in Europa

I premi Europas sono stati in precedenza assegnati a startup innovative come Revolut e Starling Bank

LONDRA, 30 giugno 2020 /PRNewswire/ -- FintechOS, fornitore globale di tecnologia per la trasformazione digitale di banche e compagnie di assicurazione, è la più interessante startup del settore FinTech di quest'anno, secondo il premio Europas Awards, lanciato nel 2009 da Mike Butcher, direttore di Techcrunch, per riconoscere l'innovazione che emerge dal panorama delle startup europee. La premiazione è stata annunciata in diretta il 25 giugno, nel corso di un evento online.

La giuria comprendeva un ampio ventaglio di fondatori, investitori e giornalisti europei specializzati nel settore della tecnologia.

Secondo i giudici, FintechOS è la più interessante startup del settore FinTech in Europa per aver "aiutato banche e compagnie di assicurazione ad accelerare la trasformazione digitale e a sviluppare prodotti digitali end-to-end in poche settimane piuttosto che vari mesi. Nel giro di ventiquattro mesi, FintechOS ha effettuato l'onboarding di oltre 40 clienti di servizi finanziari in tutto il mondo".

Teodor Blidarus, Amministratore Delegato di FintechOS, ha dichiarato: "Siamo onorati che alcuni dei più rinomati specialisti della tecnologia a livello mondiale abbiano incluso FintechOS in una rosa delle startup più innovative del settore fintech. Nell'ultimo anno, soprattutto durante la pandemia, abbiamo lavorato intensamente per adattare la nostra tecnologia e fornire percorsi digitali iperpersonalizzati end-to-end ai clienti di banche e compagnie di assicurazione, con una velocità senza pari. Un tale riconoscimento ci fa sentire al contempo sia orgogliosi che umili. Ci impegniamo ad aumentare ancora di più il valore aggiunto che offriamo ai nostri clienti, ai nostri partner e all'ecosistema dei servizi finanziari in generale".

FintechOS ha consolidato la propria crescita incrementando i ricavi del primo trimestre del 300% rispetto al corrispondente periodo del 2019 e ha raddoppiato il numero di nuovi clienti rispetto ai sei mesi precedenti alla pandemia della COVID-19. La società è attualmente impegnata in oltre 20 progetti di implementazione di soluzioni di trasformazione digitale per banche e compagnie di assicurazione nel Regno Unito, nell'Europa centrale e orientale, nel Sud-Est asiatico e nell'America settentrionale.

Negli ultimi mesi, durante il periodo di quarantena, la domanda di soluzioni FintechOS è aumentata in modo significativo, in particolare quelle progettate a supporto dell'onboarding online, della creazione di filiali virtuali e dell'assistenza in remoto tramite video e co-browsing. La tecnologia nativa del cloud di FintechOS è stata progettata per consentire un'implementazione rapida e personalizzata, riducendo in maniera sostanziale i tempi di lancio.

"Dopo il 2020, ogni operatore di servizi finanziari, dai leader ai potenziali concorrenti, dovrebbe puntare ad offrire servizi finanziari digitali che integrino l'intera vita finanziaria di categorie di clienti più diversificate. Indipendentemente dal fatto di trovarsi in un mercato avanzato o in un mercato emergente, il settore potrebbe essere chiamato ad agire e a reagire rapidamente. L'obiettivo di FintechOS è di accelerare questa trasformazione, aiutando le banche, le compagnie di assicurazione e altre organizzazioni a servire meglio i propri clienti sempre e dovunque", ha spiegato Sergiu Negut, cofondatore di FintechOS.

Secondo un rapporto pubblicato da CB Insights, FintechOS si colloca tra le aziende tecnologiche europee meglio finanziate con il supporto del venture capital. A dicembre, FintechOS si è assicurata 12,7 milioni di Euro di investimento di Serie A.

Per vedere l'elenco completo dei vincitori e finalisti dei premi Europas, cliccare qui.

Informazioni sui premi Europa:

I premi Europas hanno dimostrato la capacità di individuare le startup più interessanti d'Europa e rimangono l'unico evento indipendente a cura editoriale a premiare la scena europea delle startup tecnologiche. Da undici anni, i premi Europas identificano le startup tecnologiche più innovative in Europa (i vincitori del passato includono Spotify, Transferwise, Soundcloud e Babylon Health).

Informazioni su FintechOS

FintechOS (www.fintechos.com) fornisce l'accesso a tecnologie di punta che accelerano la trasformazione digitale per le istituzioni finanziarie in venti mercati, distribuiti in quattro continenti. La tecnologia di base di FintechOS consente ai fornitori di servizi finanziari di ridefinire l'esperienza del cliente offrendo un percorso digitale completo grazie all'automazione intelligente dei processi digitali, realizzando così prodotti ed esperienze estremamente personalizzati per ogni singolo cliente.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1197973/FintechOS_Logo.jpg

Related Links

https://fintechos.com



SOURCE FintechOS