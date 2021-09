Secondo un rapporto della The Economist Intelligence Unit, promosso da Appian, l'83% dei responsabili aziendali in ambito IT e Business a livello globale - e il 54% lato Italia -, affermano che per adattarsi ai cambiamenti occorrono app e infrastrutture migliori

I risultati dello studio fanno luce sulle carenze dei sistemi IT esistenti. I dati mostrano che gli arretrati dell'IT sono significativi e il controllo del reparto IT sull'infrastruttura digitale nelle organizzazioni sta venendo meno . Con la crescente domanda di nuove applicazioni software da parte del business, sta aumentando il carico di lavoro per attività di sviluppo non IT e la maggior parte dei responsabili aziendali si aspetta un aumento di questa tendenza .

Allo stesso tempo, c'è un consenso quasi unanime sul fatto che le applicazioni devono essere migliorate per rendere le organizzazioni più reattive alle mutevoli condizioni del business. In questo contesto, l'83% degli intervistati nella media globale, e il 54% in Italia, affermano che, per adattarsi meglio ai cambiamenti esterni, occorre un miglioramento dell'infrastruttura IT e delle app.

"Il rapporto mostra come le organizzazioni si aspettino di più dal reparto IT in un momento in cui i dipendenti e i dati aziendali sono più frammentati che mai. Grazie al Low-code, l'IT può acquisire agilità e fornire le applicazioni complesse di cui le aziende hanno bisogno", ha commentato Matt Calkins, CEO di Appian.

I dati della ricerca mettono in luce anche un percorso che è possibile intraprendere per il futuro. La necessità di agilità del business, stimolata dalla pandemia da COVID, sta richiedendo al personale IT di assumere un nuovo ruolo basato sulla capacità di garantire resilienza all'organizzazione. Alla domanda sulle aree di maggiore impatto da migliorare, le prime tre risposte a livello globale sono state il supporto dei lavoratori da remoto (72%), l'integrazione di informazioni e flussi di lavoro in tutta l'organizzazione (69%) e la modifica rapida di sistemi e processi (69%). Per l'Italia le priorità sono leggermente differenti: supportare i lavoratori da remoto (72%), cambiare rapidamente sistemi e processi (62%) e utilizzare la tecnologia per adattarsi ai cambiamenti delle esigenze e delle aspettative dei clienti (54%).

Gli altri risultati del report includono:

Il backlog medio per i progetti IT pianificati è di 3-12 mesi e la situazione sta peggiorando poiché la domanda di progetti aziendali supera la crescita dei budget IT. In Italia le tempistiche sono diverse, poichè il backlog medio è di 1-12 mesi.

Il 55% degli intervistati nella media globale, e il 60% di quelli italiani , sostengono che le business unit fanno già di più del reparto IT per l'approvvigionamento o lo sviluppo di nuove applicazioni .

, . Il 53% dei decision-maker aziendali ritiene che il volume di applicazioni sviluppate o acquistate da business unit non IT aumenterà nei prossimi 12 mesi , ma solo il 33% degli italiani è convinto di questo, mentre il 47.2% crede che rimarrà uguale .

, . Il 75% dei decision-maker aziendali afferma che, al momento dell'acquisto o della creazione di nuove applicazioni, preferiscono mantenere i dati dove si trovano anziché spostarli in nuovi repository . In Italia i decision-maker aziendali che si allineano a questa tendenza costituiscono l'80% del totale degli intervistati.

. Il 61% dei decision-maker aziendali riferisce di aver dovuto annullare un progetto digitale perché l'app o la soluzione proposta non era in grado di accedere ai dati appropriati . Ciò è accaduto anche per il 66% degli intervistati italiani .

. Ciò è accaduto anche per il . Nonostante l'importanza delle tecnologie di automazione avanzate, il 71% degli intervistati nella media globale dichiara che un numero relativamente limitato delle applicazioni che utilizzano dispone di funzionalità di intelligenza artificiale e/o apprendimento automatico e il 57% afferma che spesso i progetti RPA non hanno successo.

Per ulteriori informazioni, è possibile scaricare il report completo all'indirizzo e contatta Appian per informazioni su come l'automazione low-code accelera i processi IT e migliora la collaborazione con il business, le prestazioni e la resilienza delle organizzazioni.

Informazioni sul report

"IT's changing mandate in an age of disruption" è un report basato su sondaggi elaborato da The Economist Intelligence Unit (EIU) e promosso da Appian. I 1.002 intervistati rappresentano i responsabili IT e di business in sei settori (servizi finanziari, assicurazioni, sanità, settore pubblico, oil e gas, energia e servizi pubblici) e nove paesi (Stati Uniti, Canada, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Spagna, Regno Unito e Australia). Un terzo sono dirigenti di livello C e il resto ricopre un ruolo di direttore o superiore. La metà degli intervistati lavora in organizzazioni con un fatturato annuo di oltre 1 miliardo di dollari. Il report integra i risultati del sondaggio con ricerche secondarie e interviste approfondite con esperti di organizzazioni come BP, BUPA Australia & New Zealand, Capital One, Mayo Group, Unilabs e Uniper.

Appian

Appian aiuta le organizzazioni a costruire applicazioni e workflow rapidamente, con una piattaforma di automazione low-code. Combinando persone, tecnologie e dati in un unico flusso di lavoro, Appian può aiutare le aziende a massimizzare le risorse e migliorare i risultati di business. Molte delle più grandi organizzazioni al mondo utilizzano le applicazioni Appian per migliorare l'esperienza del cliente, raggiungere l'eccellenza operativa e semplificare la gestione del rischio globale e la compliance. Per ulteriori informazioni, visita il sito www.appian.it

