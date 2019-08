Secretária de Saúde de Canaã dos Carajás utiliza soluções da Taugor e torna-se referência em âmbito nacional

Em busca de ser dona do próprio negócio, a Flaviane decidiu investir em uma franquia de Digitalização de Documentos , após notar que leis e medidas estão incentivando o uso de tecnologias para a gestão de documentos em setores públicos e privados, independente do segmento ou porte das instituições.

Aproveitando a oportunidade, a franqueada Taugor, ofereceu a solução de digitalização e gerenciamento eletrônico para a Secretária de Saúde de Canaã dos Carajás que implementou as tecnologias em todas as unidades do estado. De acordo com as informações passadas pela franquia, cerca de 330 mil documentos foram digitalizados, fazendo com que a cidade se tornasse referência em saúde pública no estado do Pará e no Brasil.

Logo após a cerimonia em que a Secretária de Saúde foi condecorada, a franquia ganhou o edital de implementação das soluções para Digitalização de Documentos e sistema de Gerenciamento Eletrônico no Fundo Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Finanças do Município de Canaã dos Carajás. O projeto está em andamento e o valor equivale a R$500 mil.

UNIMED INVESTE EM SOLUÇÕES DA TAUGOR

Tratando-se de inovação na área da saúde, a franqueadora, Taugor Corporation, também informou um segundo case de sucesso relacionado ao franqueado Almir, de Colatina – ES, que fechou um contrato com a UNIMED, agora com as soluções de Guarda Física e Catalogação de aproximadamente 20 mil caixas.

Para quem está procurando um segmento ou oportunidade para ter o próprio negócio e alcançar a independência financeira, a franquia de digitalização está em evidência e, como apresentado acima, possui uma demanda alta, visto que atende os mais variados tipos de empresa.

Os modelos de franquia vão desde ponto comercial até home office, exigindo do franqueado apenas equipamentos básicos para realizar as atividades. Caso queira conhecer a empresa, clique aqui e fale com um especialista.

Telefone: (51) 3091.2271

https://ged.taugor.com.br/

FONTE Taugor Corporation

Related Links

https://ged.taugor.com.br/



SOURCE Taugor Corporation