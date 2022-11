Sector educativo, pieza clave para catalizar la acción frente al cambio climático

Por segundo año consecutivo, el Tecnológico de Monterrey participó en la Conferencia Mundial de Cambio Climático (COP27) organizada por Naciones Unidas

Las y los líderes de la Institución presentaron a nivel mundial los avances de Ruta Azul, el Plan de Sostenibilidad y Cambio Climático 2025 del Tec de Monterrey

MONTERREY, Mexico, 24 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- A lo largo de dos semanas, las y los representantes del Tecnológico de Monterrey que viajaron a Egipto para participar en la edición número 27 de la Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de las Naciones Unidas Sobre Cambio Climático (CMNUCC), propusieron y entablaron acuerdos a fin de enfrentar las consecuencias del cambio climático.

Durante las distintas sesiones en las que interactuó la delegación del Tec, se mencionó la importancia que tienen las universidades en esta meta internacional: frenar los efectos adversos del cambio climático. De acuerdo con Cynthia Villarreal, directora de Desarrollo Sostenible y Vinculación, al ser las universidades un ente confiable ante la sociedad, se pueden fomentar cambios culturales importantes, empoderar a otras organizaciones civiles e incidir de manera positiva en las políticas públicas ambientales de cada nación.

"Ante el reto mundial por limitar el calentamiento global a 1.5 grados centígrados, las universidades tenemos la oportunidad y la responsabilidad de reducir nuestra huella ecológica, pero también la capacidad para acelerar la implementación de la acción climática en todos los sectores. Todo esto mediante la educación, la generación de conocimiento y el fomento al emprendimiento", agregó Villarreal.

Asimismo, una de las aportaciones que brindó la Institución en este encuentro, fue el presentar Ruta Azul, el Plan de Sostenibilidad y Cambio Climático 2025, que busca ser un modelo de institución sostenible, esto al adoptar una cultura proactiva ante la emergencia climática; y que al día de hoy ya presenta resultados positivos.

En esta edición, Valeria Soto, alumna de la Ingeniería en Desarrollo Sustentable, se sumó a la delegación del Tec en representación de los estudiantes para interactuar con líderes y personalidades internacionales que, al día de hoy, aportan desde sus áreas de estudio, ideas que contribuirán de manera contundente a la mitigación de los efectos provocados por la crisis ambiental.

"Viajar a Egipto en representación de las y los estudiantes del Tec de Monterrey me ha dejado una tarea muy importante: transmitir el gran esfuerzo que las naciones e instituciones están realizando para cumplir con los objetivos plasmados en la agenda climática", agregó Soto.

Entre los paneles en los que participaron, Miguel Ruiz Cabañas, embajador de México y director de la Iniciativa ODS; Perla Martínez, project manager de Ruta Azul; Luis Fernández, coordinador de Sostenibilidad; Pablo Necoechea, gerente nacional de Energía, Medio Ambiente y Sostenibilidad; y Misael Gradilla, profesor investigador y líder del laboratorio de sostenibilidad y cambio climático, se encuentran:

Presentation of the State of Nuevo Leon and Monterrey Metropolitan Area Climate Action Programme

and Monterrey Metropolitan Area Climate Action Programme Climate action in the SDGs: sharing the insights from IPCC Reports

Climate Resilient Development: How to secure a livable future for all

Gender, Climate Justice and Gener-transformative adaptation pathways

Accelerating action between sectors: a whole of higher ed commitment to climate action

Dry cities: Managing water scarcity in Cape Town , Los Angeles , Monterrey and Santiago

Para conocer más detalles de la participación del Tecnológico de Monterrey en la COP27, este día se llevó a cabo el Panel "El Tec en la COP27: Catalizando la acción climática", el cual se podrá consultar a través de https://live.tec.mx/?video=774808081

