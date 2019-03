Secuestro, mafia, tráfico de armas y narco sin secretos en la nueva temporada de CLANDESTINO

Fruto de su increíble capacidad para acceder a lugares y personas a los que otros no logran llegar, en esta nueva temporada Beriain ofrecerá un retrato real y crudo del negocio del tráfico de armas procedentes de Estados Unidos y vendidas a grupos criminales de México, Guatemala, El Salvador y Colombia. Compradas legalmente, miles de armas cruzan cada mes las fronteras del país para armar a todo tipo de organizaciones guerrilleras y paramilitares del continente. Con un acceso sin precedente, CLANDESTINO sigue la pista de estas armas que parten del norte y terminan en los conflictos que desangran a sus vecinos del sur.

La investigación de Beriain continúa en Venezuela, país donde consigue un acceso directo a las bandas que se dedican a secuestrar gente. A través de entrevistas cara a cara con los secuestradores, se detallan los modos de operar, la violencia detrás de ellos y los argumentos de este negocio ilícito. Beriain entrevista a víctimas que han sobrevivido, conocerá cómo se entrenan los venezolanos para enfrentar los raptos, patrulla las calles con las autoridades que intentan erradicar este fenómeno, y consigue los testimonios de policías que se dedican al secuestro de civiles.

El periodista español también pondrá su mirada sobre los grupos criminales que actúan en Europa, como la 'Baby Camorra', la organización criminal italiana liderada por los descendientes de los antiguos jefes mafiosos. O de la Mafia Albanesa, una organización que sí mantiene sus códigos ancestrales de honor y venganza, convirtiéndola en una de las organizaciones criminales más herméticas del mundo.

CLANDESTINO estará disponible en el app "Discovery en Español GO". Para más información, visita facebook.com/discoveryenespanol e Instagram @discoveryenespanol.

Acerca de Discovery en Español

Discovery en Español conecta a la audiencia hispana de Estados Unidos con las maravillas y posibilidades del mundo. A través de una programación única y de alta calidad, el canal ofrece fascinantes historias en los géneros de aventura, ingenio humano, historia natural, investigación y temas de actualidad. Creado por Discovery Inc, Discovery en Español está disponible en los paquetes hispanos de televisión paga en todo el país. El canal también llega a la audiencia a través del app "Discovery en Español GO", su producto de TV Everywhere (Android: http://bit.ly/2w6Spod iOS: http://apple.co/2fiMNE3). Para más información, síguenos en Facebook @discoveryenespanol, Twitter: @DiscoveryenESP e Instagram: @discoveryenespanol.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/838912/Clandestino.jpg

FUENTE Discovery en Español

SOURCE Discovery en Español