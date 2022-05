SecureKloud Technologies Inc. lance des plateformes nouvelle génération pour accélérer la transformation par le cloud computing

PLEASANTON, Californie, 18 mai 2022 /PRNewswire/ -- SecureKloud Technologies , leader mondial des services de cloud et premier partenaire d'AWS et de Google, a annoncé aujourd'hui le lancement de quatre plateformes premium, fruits de son expérience de plus de 14 ans auprès de plus de 400 grandes entreprises, destinées à rendre la transformation numérique plus intelligente et plus rapide à des coûts optimisés pour les entreprises de toutes tailles à travers le monde.

Ces quatre plateformes seront CloudEdge, DataEdge, Neutral Zone et Blockedge. CloudEdge accélérera le déploiement de solutions cloud de manière hautement automatisée, entièrement sécurisée et conforme, tandis que DataEdge permettra aux entreprises de prendre des décisions fondées sur les données. Neutral Zone permettra un partage des données et une collaboration transparente avec un contrôle total de la propriété intellectuelle, tandis que Blockedge est une plateforme de gestion de l'infrastructure blockchain de bout en bout permettant de créer et de faire évoluer plus rapidement les blockchains d'entreprise. Ces plateformes sont basées sur des microservices et pilotées par des API, ce qui permet de réduire les coûts opérationnels de 80 % et de gagner 70 % de temps.

« Les plateformes nouvelle génération, conçues à partir de nos capacités cloud et de notre vaste expérience et en phase avec les demandes croissantes du marché, faciliteront le futur processus de transformation numérique de manière plus intelligente, plus rapide et plus sûre. Nos plateformes automatisées ont permis à certaines entreprises du Fortune 500 de garder une longueur d'avance sur la courbe de croissance et de surpasser leurs concurrents. Elles seront désormais accessibles aux entreprises de toute taille », a déclaré Suresh Venkatachari, président et PDG de SecureKloud Technologies.

« Ces plateformes ont été conçues sur la base d'une innovation stratégique et de technologies puissantes qui favorisent la transformation numérique des entreprises de toute taille. Reconnus pour notre capacité à créer de la valeur, notre expertise et notre agilité, nous nous engageons à innover en permanence pour permettre aux entreprises d'être à la pointe du numérique », a ajouté Anand Kumar, responsable des revenus chez SecureKloud Technologies.

Grâce à une approche axée sur les plateformes, à des partenariats stratégiques, à des certifications industrielles de premier ordre et à des opérations cloud reconnues, SecureKloud fournira les expériences numériques de pointe que les clients méritent. La société espère réaliser une croissance de 200 % des acquisitions de clients sur une base trimestrielle.

À propos de SecureKloud Technologies Inc. :

SecureKloud est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions et d'opérations de transformation des activités informatiques et de sécurisation du cloud, établi dans la baie de San Francisco. Cette société est cotée sur les bourses indiennes (NSE et BSE). La société est un partenaire MSP Next-Gen AWS audité par un tiers, un partenaire AWS Premier, un partenaire GCP (Google Cloud Platform) Premier et un fournisseur de services cloud certifié ISO 27001.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1819513/SecureKloud_Technologies_Logo.jpg

SOURCE SecureKloud Technologies