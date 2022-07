SecureKloud Technologies présente DataEdge, une plateforme d'analyse de données alimentée par l'IA, la première du genre

Une plateforme innovante donnant accès à une architecture de microservices pour construire des pipelines de données automatisés de bout en bout

PLEASANTON, Californie, 21 juillet 2022 /PRNewswire/ -- SecureKloud Technologies a lancé aujourd'hui DataEdge, une plateforme d'ingénierie d'analyse de données et d'IA basée sur le cloud qui permet aux entreprises de renforcer leurs capacités de prise de décision éclairée. Venant d'un leader incontesté dans le domaine des solutions de transformation cloud, la plateforme DataEdge fournit des solutions hautement modulaires, évolutives et basées sur des API pour obtenir des informations alimentées par les données. Configurée selon les normes HITRUST, DataEdge est une plateforme sans code, qui peut être facilement déployée en quelques heures sans aucun délai de développement.

Alors que de plus en plus d'entreprises cherchent à exploiter tout le potentiel de leurs données, elles recherchent des plateformes d'infrastructure faciles à utiliser, très flexibles et évolutives pour accélérer leur parcours de transformation numérique axée sur les données. Les capacités d'analyse avancées de la plateforme DataEdge permettent aux utilisateurs de traiter même les requêtes les plus complexes en quelques minutes plutôt qu'en quelques jours.

Les capacités analytiques avancées de la plateforme DataEdge permettent aux utilisateurs de traiter les requêtes les plus complexes en quelques minutes plutôt qu'en quelques jours. DataEdge permet aux entreprises de tirer parti de leurs énormes quantités de données afin de faire progresser leur activité grâce à une approche basée sur le cloud. Puisqu'il est indépendant de la plateforme, il fonctionne parfaitement bien avec toutes les architectures cloud, qu'elles soient établies sur AWS, Azure, Google Cloud, etc.

« Compte tenu des données exponentielles générées dans tous les secteurs d'activité, il est nécessaire de disposer d'une plateforme d'ingénierie et d'analyse de l'IA évolutive, sécurisée et conforme afin de garantir que les données et l'agilité ne sont jamais compromises. DataEdge nous permet de répondre aux demandes du marché et de contribuer à réduire les coûts OPEX de 80 % et à accélérer la mise sur le marché de 90 % », a déclaré Anand Kumar, directeur des recettes chez SecureKloud Technologies.

Caractéristiques principales :

Déploiement entièrement automatisé de la plateforme en un clic

Solutions analytiques avancées (IA/ML)

Pipelines préétablis pour les segments industriels

Infrastructure de données extrêmement agile, sécurisée et conforme grâce au cryptage des données, aux contrôles de sécurité Edge et Perimeter, etc.

Interprétabilité, évolutivité, performances optimisées et fiabilité garanties par l'ingénierie de l'intelligence artificielle grâce à DevOps et DataOps

Architecture moderne de microservices permettant de traiter facilement les données structurées et non structurées de toute nature

À propos de SecureKloud Technologies Inc. :

SecureKloud est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions et d'opérations de transformation des activités informatiques et de sécurisation du cloud, établi dans la baie de San Francisco. Cette société est cotée sur les bourses indiennes (NSE et BSE). La société est un partenaire MSP Next-Gen AWS audité par un tiers, un partenaire AWS Premier, un partenaire GCP Premier et un fournisseur de services cloud certifié ISO 27001.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1819513/SecureKloud_Technologies_Logo.jpg

SOURCE SecureKloud Technologies