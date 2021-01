Sécurité de la campagne de vaccination COVID-19 : la France déploie la technologie "Medication Shield" de Synapse Medicine

BORDEAUX, France, 15 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Synapse Medicine, société fondée par des médecins de Santé Publique, déploie aujourd'hui la technologie "Medication Shield" afin de sécuriser la campagne de vaccination COVID-19 en France, en collaboration avec l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) et les Centres Régionaux de Pharmacovigilance (CRPVs). Cet outil va faciliter la gestion des déclarations d'effets indésirables par les équipes de pharmacovigilance, en faisant gagner du temps aux médecins et pharmaciens et en leur permettant de prioriser les cas les plus graves.

Les vaccins COVID-19 ayant été développés dans un temps exceptionnellement court, il est en effet crucial de pouvoir assurer une très grande réactivité dans la surveillance des potentiels effets indésirables des vaccins.

"Medication Shield" : une technologie unique pour faciliter la gestion des déclarations des effets indésirables

En France, la surveillance de la sécurité des médicaments, notamment des vaccins, est assurée en permanence par l'ANSM et les CRPVs. Synapse Medicine travaille en collaboration avec ces institutions de santé depuis 18 mois dans le cadre d'un projet de recherche portant sur le développement d'une technologie d'aide à la gestion des cas de pharmacovigilance. Cette technologie, baptisée "Medication Shield", consiste à gérer en temps réel les déclarations d'effets indésirables réalisées par le grand public sur le portail de signalement en ligne : elle les pré-code automatiquement selon une classification internationale (MedDRA) et les priorise par degré de gravité.

Le contexte actuel nécessitant une pharmacovigilance renforcée et une très grande réactivité concernant les vaccins contre la COVID-19, l'ANSM a naturellement choisi de déployer le "Medication Shield" sur l'ensemble du territoire. Ainsi, les équipes de surveillance de l'ANSM et des CRPVs peuvent analyser plus rapidement les signalements d'effets indésirables par ordre de priorité.

Un enjeu majeur : protéger la population de potentiels effets encore inconnus des vaccins du COVID-19

Les processus de développement des vaccins du COVID-19 sont aujourd'hui très rapides et novateurs pour enrayer la diffusion du virus. Cela implique pour les autorités officielles de santé de renforcer les systèmes de protection contre les risques médicamenteux, et de déployer rapidement des dispositifs de vigilance accrue.

"Le Medication Shield a un rôle de bouclier collectif. Il permet aux pharmacovigilants, médecins et pharmaciens du terrain, de gagner du temps dans la gestion des déclarations d'effets indésirables, et de concentrer leurs efforts sur les cas les plus complexes. L'enjeu majeur est de pouvoir être le plus réactif possible dans le cas où il se passe quelque chose d'inattendu suite à la vaccination COVID-19, et plus largement suite à la prise de tout medicament," commente le Dr Clément Goehrs, co-fondateur et dirigeant de Synapse Medicine.

A propos de Synapse Medicine

Synapse Medicine (https://synapse-medicine.com) a pour mission de permettre à tous l'accès à une information fiable et utile sur les médicaments. La start-up, qui collabore avec certains des plus grands CHU français, a développé une plateforme de Medication Intelligence dédiée au bon usage du médicament. Référence sur cette catégorie, sa solution est 100% indépendante et aujourd'hui utilisée par des dizaines de milliers de professionnels de santé et de patients.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1198589/synapse_medicine_Logo.jpg

Contact presse:

[email protected]

Related Links

https://synapse-medicine.com/



SOURCE Synapse Medicine