Securities Clearing Center Company (Muqassa) annonce la date de commencement des opérations

La chambre de compensation indépendante (Muqassa) renforcera l'infrastructure du marché des capitaux saoudien et améliorera l'efficacité opérationnelle

RIYAD, Arabie saoudite, 15 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Securities Clearing Center Company (Société du centre de compensation des valeurs mobilières, Muqassa) a annoncé aujourd'hui qu'elle débutera ses activités le 30/08/2020, correspondant au 11/01/1442H. Après les annonces de sa création en 2018 et de sa licence plus tôt cette année, Muqassa vise à soutenir davantage la croissance du marché des capitaux saoudien en améliorant l'infrastructure post-négociation, à contribuer à réduire le risque de contrepartie, à accroître l'efficacité opérationnelle et à permettre l'introduction de nouveaux produits financiers et offres de services.

L'établissement de Muqassa est l'une des initiatives du Financial Sector Development Program (FSDP), dans le cadre de la Vision 2030 du Royaume, qui soutient également le début de la négociation de produits dérivés sur Tadawul. Le service de compensation débutera avec les produits dérivés négociés en bourse, en compensant le contrat à terme à indice MT30 le 30/08/2020 correspondant au 11/01/1442H, avec d'autres marchés à suivre à un stade ultérieur.

Wael Abdullah Al Hazzani, CEO de Muqassa, a déclaré : « L'activation d'une chambre de compensation indépendante fait partie du Financial Sector Development Program conformément aux objectifs de la Vision 2030 consistant à développer un secteur financier diversifié et efficace dans le Royaume. Nous sommes convaincus que Muqassa améliorera l'infrastructure actuelle des marchés financiers en appliquant des pratiques avancées de gestion des risques et des processus transparents de gestion par défaut. »

Le lancement des opérations de Muqassa est facilité par les efforts déployés par Tadawul, Muqassa, la Capital Market Authority (CMA) et la Saudi Arabian Monitory Authority (SAMA) pour s'assurer que les lois et réglementations requises pour l'activation de la chambre de compensation soient en place. La loi récemment modifiée sur les marchés des capitaux (Capital Market Law), les réglementations sur les contreparties centrales des valeurs mobilières (Securities Central Counterparties Regulations) et les règles et procédures du centre de compensation des valeurs mobilières (Securities Clearing Center Rules and Procedures) aideront à réglementer le centre de compensation des valeurs mobilières et à activer son rôle dans l'exécution de ses devoirs et obligations au sein des institutions d'infrastructure des marchés de capitaux.

À propos de Tadawul

La bourse saoudienne (Tadawul) est la seule entité autorisée au Royaume d'Arabie saoudite à agir en tant que bourse de valeurs du Royaume (la Bourse), cotant et négociant des titres. Le marché boursier saoudien est le 9e plus grand marché boursier parmi les 67 membres de la Fédération mondiale des bourses et est le marché dominant du Conseil de coopération du Golfe (CCG). La Bourse est le 3e plus grand marché boursier parmi ses pairs des marchés émergents.

Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site : www.tadawul.com.sa.

À propos de Securities Clearing Center Company (Muqassa)

Securities Clearing Center Company « Muqassa » a été fondée en 2018 en tant que société par actions fermée entièrement détenue par la Bourse saoudienne (Tadawul).

L'établissement et l'exploitation de Muqassa est l'une des initiatives du Financial Sector Development Program 2020 (FSDP), dans le cadre de la Vision 2030 du Royaume.

Muqassa contribuera à réduire les risques post-négociation, fournira une gestion centralisée des risques des contreparties et développera des services de compensation conformément aux meilleures pratiques internationales de gestion des risques afin de s'aligner sur les marchés financiers mondiaux avancés, ce qui attirera les investisseurs sur le marché.

www.muqassa.sa

Contact chez Tadawul :

Mohammed Al Abdullah

+966-(54)-541-1133

[email protected]

Contact chez Finsbury :

Ahmed Jebur

+971-(52)-290-3518

[email protected]

