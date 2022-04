SecurityScorecard initiiert europäische Einführung von Sicherheitsbewertungen durch Partnerschaft mit exklusiven Netzwerken

Die Partnerschaft erfüllt die wachsende europaweite Nachfrage von Kunden und Partnern nach verbesserter Cybersicherheitstransparenz und schnellerer Entscheidungsfindung

NEW YORK, 6. April 2022 /PRNewswire/ -- SicherheitsScorecard, , der weltweit führende Anbieter von Cybersecurity-Bewertungen, gab heute eine paneuropäische Exklusivvertriebsvereinbarung mit Exklusive Netzworks , einem globalen Cybersicherheitsspezialisten für digitale Infrastrukturen, bekannt, um die Einführung von Sicherheitsbewertungen in ganz Europa zu beschleunigen. Die Partnerschaft mit dem spezialisierten Value-Added-Distributor von Exclusive Networks Ignition Technologie ermöglicht es europäischen Unternehmen, ihr Sicherheitsrisiko sofort zu bewerten, zu analysieren und kontinuierlich zu überwachen, um ihre Sicherheitsvorkehrungen zu verbessern.

„Die sich entwickelnde geopolitische Landschaft veranlasst CISOs in ganz Europa, ihre Cybersicherheitsmaßnahmen neu zu bewerten, und verlangt von ihnen eine größere Transparenz über ihre Angriffsfläche als je zuvor", sagte Jan Bau, VP, EMEA Sales, bei SecurityScorecard. „Da sich die Bedrohungslandschaft ausweitet, wird die Expertise von Exclusive Networks, bahnbrechenden Cybersicherheitslösungen wie SecurityScorecard in EMEA zum Durchbruch zu verhelfen, die Zahl der europäischen Organisationen, die ihre Sicherheitslage durch dringend benötigte Daten, Transparenz und Einblicke sofort verbessern können, dramatisch erhöhen."

SecurityScorecard bietet umfassende Sicherheitsbewertungen, automatisierte Beurteilungen und Anleitungen von Branchenexperten, die leicht verständliche, von A bis F abgestufte Scorecards für eine bessere Kommunikation, eine effektive Berichterstattung über die Einhaltung von Vorschriften und eine fundiertere Entscheidungsfindung bereitstellen. Die Lösung ermöglicht es Unternehmen, den Austausch von Fragebögen zu automatisieren und zu beschleunigen, und zwar mit über 20 Vorlagen für Compliance-Umfragen und Fragebögen in großem Umfang.

„Exclusive Networks konzentriert sich darauf, die Nachfrage von Kunden und Partnern in ganz Europa nach den wirkungsvollsten Cybersicherheitslösungen zu befriedigen, die es derzeit auf dem Markt gibt", sagt Sean Remnant, Chief Strategy Officer bei Exclusive Networks. „SecurityScorecard bietet unserem Kunden- und Partnernetzwerk einen sofortigen Einblick in ihre Sicherheitslage und die ihrer Lieferanten und Geschäftspartner, um ihr wahres Cyberrisiko zu verstehen

Exclusive Networks ist ein globaler Spezialist für vertrauenswürdige Cybersicherheit für digitale Infrastrukturen, der den Übergang zu einer vollkommen vertrauenswürdigen digitalen Zukunft für alle Menschen und Organisationen vorantreibt. Mit Niederlassungen in 43 Ländern und der Möglichkeit, Kunden in über 170 Ländern auf fünf Kontinenten zu bedienen, verfügt Exclusive Networks über ein einzigartiges Modell des „lokalen Verkaufs in globalem Maßstab", das den extremen Fokus und den Wert lokaler unabhängiger Unternehmen mit dem Umfang und der Serviceleistung eines einzigen weltweiten Vertriebsunternehmens kombiniert.

Informationen zu SecurityScorecard

SecurityScorecard wird von Weltklasse-Investoren wie Evolution Equity Partners, Silver Lake Waterman, Sequoia Capital, GV, Riverwood Capital und anderen finanziert und ist mit mehr als 12 Millionen kontinuierlich bewerteten Unternehmen der weltweit führende Anbieter von Cybersicherheits-Ratings. Die patentierte Rating-Technologie von SecurityScorecard wurde 2013 von den Sicherheits- und Risikoexperten Dr. Aleksandr Yampolskiy und Sam Kassoumeh gegründet und wird von über 30.000 Unternehmen für Risikomanagement, Risikomanagement durch Drittanbieter, Vorstands-Berichterstattung, Sorgfaltspflicht, Cyber-Versicherungsabschlüsse und regulatorische Aufsicht eingesetzt. SecurityScorecard ist das erste Unternehmen für Cybersecurity-Ratings, das digitale Forensik und Krisenbewältigungsdienste anbietet und seinen weltweiten Kunden und Partnern einen Rundum-Ansatz zur Sicherheitsvorkehrung und -reaktion bietet. SecurityScorecard trägt dazu bei, die Welt sicherer zu machen, indem es die Art und Weise verändert, wie Unternehmen Cybersecurity-Risiken verstehen, verbessern und ihren Vorständen, Mitarbeitern und Anbietern mitteilen. Jede Organisation hat das universelle Recht auf ihre vertrauenswürdige und transparente Instant SecurityScorecard -Bewertung. Weitere Informationen erhalten Sie unter securityscorecard.de oder verbinden Sie sich mit uns auf LinkedIn .

