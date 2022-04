SecurityScorecard stimule l'adoption européenne des cotes de sécurité grâce à un partenariat avec des réseaux exclusifs

Le partenariat répond à la demande croissante des clients et des partenaires paneuropéens qui souhaitent une visibilité accrue en matière de cybersécurité et une prise de décision plus rapide

NEW YORK, 7 avril 2022 /PRNewswire/ -- SecurityScorecard , le leader mondial des cotes de cybersécurité, a annoncé aujourd'hui un accord de distribution exclusif paneuropéen avec Exclusive Networks , spécialiste mondial de la cybersécurité pour les infrastructures numériques, afin d'accélérer l'adoption des notations de sécurité dans toute l'Europe. Le partenariat avec le distributeur spécialisé à valeur ajoutée Ignition Technology , propriété d'Exclusive Networks, permet aux organisations européennes d'évaluer, d'analyser et de surveiller instantanément leur risque de sécurité, afin de renforcer leurs positionnements en matière de sécurité.

« L'évolution du paysage géopolitique amène les CSIO de toute l'Europe à réévaluer leurs positionnements en matière de cybersécurité, ce qui les oblige à avoir une plus grande visibilité sur leur surface d'attaque que jamais », a déclaré Jan Bau, vice-président des ventes EMEA chez SecurityScorecard. « À mesure que la menace s'étend, l'expertise d'Exclusive Networks, mise au service des solutions de cybersécurité perturbatrices comme SecurityScorecard afin de favoriser leur percée dans la zone EMEA, permettra d'augmenter considérablement le nombre d'organisations européennes qui seront en mesure d'améliorer instantanément leurs positionnements en matière de sécurité grâce à des données indispensables, à de la visibilité et des perspectives. »

SecurityScorecard fournit des notations de sécurité complètes, des évaluations automatisées et des conseils d'experts de l'industrie, fournissant des fiches de pointage notées A-F, faciles à comprendre, pour une communication améliorée, des rapports de conformité efficaces et une prise de décisions plus éclairée. La solution permet aux organisations d'automatiser et d'accélérer l'échange de questionnaires avec plus de 20 modèles d'enquête de conformité et de questionnaires à l'échelle.

« Exclusive Networks se concentre sur la satisfaction de la demande des clients et des partenaires à travers l'Europe pour les solutions de cybersécurité les plus efficaces sur le marché aujourd'hui », a déclaré Sean Remnant, directeur de la stratégie chez Exclusive Networks. « SecurityScorecard offre à notre réseau de clients et de partenaires une visibilité instantanée de leurs positionnements en matière de sécurité, et de ceux de leurs fournisseurs et de leurs partenaires commerciaux, afin de bien comprendre le véritable risque cybernétique auxquels ils sont exposés. »

Exclusive Networks est un spécialiste mondial de confiance de la cybersécurité pour les infrastructures numériques, conduisant la transition vers un avenir numérique totalement fiable pour toutes les personnes et toutes les organisations. Présente dans 43 pays et ayant la capacité de servir des clients dans plus de 170 pays sur cinq continents, Exclusive Networks a un modèle unique de « vente locale, à l'échelle mondiale », combinant l'extrême concentration et la valeur des indépendants locaux avec l'échelle et la prestation de services d'un centrale de distribution mondiale unique.

À propos de SecurityScorecard

Financé par des investisseurs de classe mondiale, notamment Evolution Equity Partners, Silver Lake Waterman, Sequoia Capital, GV, Riverwood Capital, entre autres, SecurityScorecard est le leader mondial de la notation en matière de cybersécurité avec plus de 12 millions d'entreprises notées en continu. Fondée en 2013 par les experts en sécurité et en gestion des risques, le Dr Aleksandr Yampolskiy et Sam Kassoumeh, la technologie de notation brevetée de SecurityScorecard est utilisée par plus de 30 000 organisations pour la gestion des risques d'entreprise, la gestion des risques liés aux tiers, les rapports au conseil d'administration, la diligence raisonnable, la souscription de cyberassurance et la veille réglementaire. SecurityScorecard est le premier organisme de notation en cybersécurité à offrir des services numériques de criminalistique et de réponse aux incidents, offrant une approche à 360 degrés de la prévention et de la réponse en matière de sécurité pour ses clients et partenaires du monde entier. SecurityScorecard continue de faire du monde un endroit plus sûr en transformant la façon dont les entreprises comprennent, améliorent et présentent la gestion des risques de cybersécurité à leurs conseils d'administration, employés et fournisseurs. Chaque organisation dispose du droit universel à bénéficier d'une note Instant SecurityScorecard fiable et transparente. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site securityscorecard.com ou suivez l'entreprise sur LinkedIn.

