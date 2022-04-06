SecurityScorecard внедряет рейтинги безопасности в Европе совместно с Exclusive Networks

Сотрудничество будет направлено на удовлетворение растущего общеевропейского спроса заказчиков и партнеров на улучшение кибербезопасности и ускорение процесса принятия решений

НЬЮ-ЙОРК, 7 апреля 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания SecurityScorecard, мировой лидер в области рейтингов кибербезопасности, объявила о подписании общеевропейского эксклюзивного дистрибьюторского договора с Exclusive Networks, крупнейшим специалистом по кибербезопасности в сфере цифровой инфраструктуры, с целью ускорения процесса внедрения рейтингов безопасности в Европе. Партнерство с Ignition Technology, эксклюзивным дистрибьютором дополнительных услуг Exclusive Networks, позволит европейским компаниям мгновенно оценивать, анализировать и непрерывно контролировать риски информационной безопасности для укрепления своих позиций в данной сфере.

«Динамичное развитие геополитического ландшафта вынуждает европейских руководителей по информационной безопасности по-новому оценивать свои возможности, требуя максимальной информированности касательно всех видов атак», — заявил Ян Бау, вице-президент SecurityScorecard по продажам в EMEA. «Учитывая рост масштабов угрозы, участие Exclusive Networks в распространении SecurityScorecard в регионе EMEA является революционным прорывом, который позволит огромному числу европейских организаций мгновенно улучшить свои позиции в области безопасности с помощью получения необходимых данных, информирования и анализа.»

SecurityScorecard предоставляет комплексный рейтинг безопасности, автоматизированную экспертизу и рекомендации отраслевых экспертов в форме доступной для понимания шкалы от A до F для улучшения коммуникации, создания эффективной отчетности и принятия компетентных решений. Система позволит организациям автоматизировать и ускорять обмен материалами, включающими более 20 шаблонов для исследований и анкет для проведения опросов.

«Работа Exclusive Networks направлена на удовлетворение потребностей заказчиков и партнеров во всей Европе с помощью эффективных комплексных решений в области кибербезопасности», — заявил Шон Франк, директор Exclusive Networks по стратегическим вопросам. «SecurityScorecard предоставляет нашей базе заказчиков и партнеров возможность мгновенно оценить свои позиции в области безопасности, а также позиции своих поставщиков и деловых партнеров, чтобы в полной мере понимать риски.»

Exclusive Networks — всемирно известный специалист по кибербезопасности в области цифровой инфраструктуры, стремящийся к безупречно надежному цифровому будущему для всех людей и организаций. Владея офисами в 43 странах и обслуживая заказчиков из более чем 170 стран на пяти континентах, Exclusive Networks построила уникальную модель «local sale, global scale», сочетающую индивидуальный подход и внимание к местным независимым организациям с масштабом крупнейшего международного дистрибьютора.

В свою очередь SecurityScorecard

Основанная крупнейшими инвесторами — Evolution Equity Partners, Silver Lake Waterman, Sequoia Capital, GV, Riverwood Capital и другими, является мировым лидером в области рейтингов кибербезопасности, чья база постоянных клиентов насчитывает более 12 миллионов компаний. Созданная в 2013 году экспертами по безопасности и рискам д-ром Александром Ямпольски и Сэмом Кассуме запатентованная рейтинговая технология SecurityScorecard используется более чем в 30 000 организаций для управления рисками собственных компаний и третьих лиц, а также внутренней отчетности, юридической экспертизы, гарантий по киберстрахованию и регуляторному надзору. SecurityScorecard — первая компания по оценке информационной безопасности, предлагающая услуги цифровой криминалистики и реагирования на инциденты, обеспечивая всеобъемлющий подход к предотвращению и устранению угроз безопасности своим заказчикам и партнерам во всем мире. SecurityScorecard делает мир безопаснее, меняя сами концепции понимания, распространения и предоставления информации о рисках в сфере кибербезопасности среди руководства, сотрудников и поставщиков. Любая организация может воспользоваться правом на надежную и прозрачную оценку Instant SecurityScorecard . Для получения более подробной информации посетите сайт securityscorecard.com или свяжитесь с нами в LinkedIn.

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SOURCE SecurityScorecard