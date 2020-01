Sede internacional da GPHL estabelecida em Macau, primeiro projeto durante o quinto termo do governo de Macau SAR

GUANGZHOU, China, 6 de janeiro de 2020 /PRNewswire/ -- O início de 2020 testemunhou projetos importantes promovendo a cooperação entre Guangdong e Macau. No dia 3 de janeiro, a Guangzhou Pharmaceutical Group (Macau) International Development Co., Ltd. (doravante mencionada como "a empresa") foi estabelecida em Macau. Ho Lat Seng, diretor executivo da região administrativa especial, escreveu uma carta de congratulação por sua contribuição à diversificação industrial e novo ímpeto e, assim, um desenvolvimento econômico moderadamente diversificado em Macau.

A empresa está estabelecida pela Guangzhou Pharmaceutical Holdings Limited (GPHL) em cooperação com a Guangdong Namyue Group, empreendimento líder de Guangdong em Macau e a True Point Global Limited, uma empresa de Macau. Posicionada como negócio internacional da GPHL, está comprometida em ser um novo polo de crescimento com competitividade internacional a assumir a liderança na Área da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau cobrindo países do sudeste da Ásia e de fala portuguesa. Isso visa a aprofundar a cooperação farmacêutica na Área e promover o desenvolvimento econômico moderadamente diversificado e acelerar o layout de internacionalização da GPHL.

Li Chuyuan, presidente da GPHL, declarou que a estrutura de direitos de participação acionária da empresa, embora contribuísse ao desenvolvimento integrado de empresas tanto de Guangdong quanto de Macau, é benéfica para promover o emprego local e o desenvolvimento diversificado de indústrias em Macau.

De acordo com o planejamento, a sede internacional da GPHL em Macau vai promover a formação da aliança industrial sob a orientação de "um país, dois sistemas", "uma empresas, dois locais" e "um produto, dois mercados de consumo". "Dois sistemas" ajudará a acelerar a estratégia de globalização da GPHL com pontos fortes institucionais. Com sua base em Guangzhou, e sua sede internacional em Macau, isso pode explorar melhor as vantagens de recursos nesses "dois locais". Isso também permitirá à GPHL competir melhor tanto em mercados nacionais quanto internacionais.

A GPHL desenvolveu uma estratégia '1-2-4-6' para sua sede internacional em Macau, que inclui uma missão, dois alvos, quatro aspectos e seis medidas. A missão é apoiar o desenvolvimento econômico moderadamente diversificado de Macau ao facilitar o desenvolvimento e a inovação no setor local da Medicina Tradicional Chinesa (TCM, na sigla em inglês). Os dois alvos são fazer de Macau uma base industrial farmacêutica internacional de alto nível e desempenhar um papel de liderança na expansão da escala industrial de centenas de bilhões de yuanes em Macau (e Hengqin) por meio de quatro aspectos, que são, marca, tecnologia cultura e experiência; seis medidas serão tomadas, advindas de linhas de produtos, operações, estratégias, canais, cadeias industriais e assuntos.

Para o desenvolvimento futuro de sua sede internacional, a GPHL também estabeleceu a Guangzhou Pharmaceutical (Hengqin) Medicine Industrial Park Co., Ltd. no TCM Science and Technology Industrial Park de cooperação entre Guangdong e Macau (GMTCM Park). Servindo como plataforma para P&D farmacêutico e industrialização, ela vai introduzir novos projetos, incluindo P&D, cadeia de suprimento farmacêutico, extração de medicina chinesa, que vai ajudar a GPHL a envolver-se em um empreendimento de nível internacional.

Links das imagens anexadas:

http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=355038

FONTE Guangzhou Pharmaceutical Group (Macau) International Development Co., Ltd.

SOURCE Guangzhou Pharmaceutical Group (Macau) International Development Co., Ltd.