Sedus a Orgatec 2018: Express Your Genius

In Sedus stavolta tutto è diverso, almeno per quanto riguarda i primi punti. Da mesi si respira un'aria di grandi cambiamenti e l'attesa per questo evento internazionale è grande. Lo stand di 1.300 m² nel padiglione 8 sarà un vero e proprio statement architettonico, un mondo di colori fonte di ispirazione, un'oasi di benessere e il luogo in cui Sedus, pioniere dell'ergonomia, aprirà un nuovo capitolo nella storia dell'azienda.

EXPRESS YOUR GENIUS - scatena la tua creatività

Nell'edizione 2018 di Orgatec, per la prima volta sarà possibile sperimentare 1:1 il nuovo concetto cromatico Sedus 2019+, destinato a influenzare la futura collezione di tessuti e materiali di tutti i prodotti Sedus, e non solo.

Le diverse aree dello stand saranno progettate come mondi cromatici a sé che, oltre ai prodotti, coinvolgeranno armoniosamente le superfici elementari degli ambienti, come soffitto, parete e pavimento, ma anche luce e acustica. Nell'area centrale di presentazione, i visitatori potranno creare i propri universi di colore, ricavati da materiali, superfici e strutture, proprio come in un laboratorio creativo. Il nuovo sistema di colori è così semplice e ingegnoso che anche i progettisti e i gli allestitori più esperti rimarranno colpiti da questa esperienza.

Ma "Express your Genios", va oltre. In veste di pioniere in campo tecnologico ed esperto di arredi per ufficio, Sedus dedica grande importanza all' "ufficio del futuro" tramite attività di osservazione e ricerca di mercato, concentrandosi soprattutto sui temi che riguardano il lavoro della conoscenza e gli universi di apprendimento. In collaborazione con esperti di pedagogia, psicologia, neurologia, comunicazione, architettura e design, Sedus sviluppa ambienti di lavoro che possono essere modificati in base alle diverse attività ed esigenze, offrendo agli utenti la libertà di sviluppare e vivere al meglio i propri talenti.

Con le sue molteplici innovazioni, Sedus dimostra l'effetto positivo di questa moderna concezione dell'ambiente e della metodologia di lavoro. Nel centro di ricerca e sviluppo Sedus, "Express your Genius" è già una realtà per i designer e gli ingegneri addetti allo sviluppo.

Dodici nuovi prodotti

Nell'edizione Orgatec di quest'anno, Sedus stupirà gli addetti ai lavori con un totale di dodici innovazioni fra prodotti nuovi e miglioramenti. Le più importanti sono due sedute girevoli per postazioni di lavoro moderne e flessibili, un sistema Office Pod e uno strumento di analisi digitale per un utilizzo ottimale dell'ufficio e della postazione. L'intero stand è dotato delle più moderne tecnologie e mostra in modo esemplare come la tecnologia applicata ai media e ai sistemi di videoconferenza possa rendere più efficiente la vita di tutti i giorni. Oltre a proseguire la sua storia di pioniere dell'ergonomia, Sedus consolida le proprie competenze di specialista nell'allestimento di uffici all'avanguardia.

