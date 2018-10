Sedus sur Orgatec 2018 : Express your Genius − libérez votre génie

Spécialisé dans les solutions dédiées aux bureaux, le salon Orgatec représente toujours un véritable challenge pour l'ensemble des participants, tant le travail y est intense. Pour les concepteurs de stands, tout d'abord, qui veulent les agencer à la perfection ; pour les designers et autres développeurs qui ont à cœur de présenter leurs nouveautés ; pour le personnel présent sur les stands, très motivé et particulièrement attentif, qui s'occupera au mieux des clients, cinq jours durant ; et naturellement pour les visiteurs qui comptent bien se faire une image globale du salon.

Chez Sedus, cette nouvelle édition sera foncièrement différente, du moins pour les premiers points cités. Depuis des mois, l'équipe s'agite et se prépare à cet événement de portée internationale avec une impatience grandissante, dans une atmosphère enjouée. Occupant l'emplacement habituel dans le hall 8, le stand s'étendra sur plus de 1300 m² et sera un véritable hymne à l'architecture, dans un univers aux couleurs inspirantes, tel une source infinie de bien-être − le lieu où Sedus, pionnier de l'ergonomie, écrira une nouvelle page de son histoire.

Express your Genius − laissez libre cours à votre créativité

L'édition 2018 d'Orgatec permettra de présenter le tout nouveau concept chromatique 2019+, perceptible en 1:1, qui ne manquera pas d'influencer, entre autres, les collections de tissus et de matières de l'ensemble des produits proposés par Sedus.

Différents espaces du stand révéleront de véritables univers chromatiques, qui − au-delà des produits − mettront en relief des surfaces élémentaires telles que le plafond, les cloisons et le sol, sans oublier la lumière et l'acoustique, dans une parfaite harmonie. Au cœur même du stand, les visiteurs seront invités à créer des univers tout en couleurs et en nuances, en puisant dans une large sélection de matières, de structures et de finitions. Ce nouveau système chromatique, génialement simple, ne manquera pas de surprendre les concepteurs et autres aménageurs de bureaux, même les plus expérimentés.

"Express your Genius" ne s'arrête pas là. Véritable pionnier en matière de technique, spécialiste des bureaux et de leur ameublement, Sedus a fait du « bureau de demain » une priorité - nourrie d'observations permanentes du marché et étayée d'études, portant notamment sur le travail intellectuel et le monde du savoir. En collaboration avec des experts en pédagogie, recherche sur le cerveau, psychologie, recherche expérimentale, communication, architecture et design, Sedus développe des bureaux paysagers résolument tournés vers l'avenir. Évolutives et modulables, en fonction des activités et des besoins, ces solutions pérennes sont synonymes de liberté et permettent aux utilisateurs de développer leurs talents et d'exprimer pleinement leur potentiel.

Par ce foisonnement d'innovations, Sedus apporte la preuve que cette vision moderne, fruit d'une approche mêlant espace et méthodologie, a un impact positif sur le travail. Au sein du pôle Sedus dédié à la recherche et au développement, "Express your Genius" est plus qu'une philosophie : c'est une réalité qui anime au quotidien les créatifs, qu'ils soient designers ou ingénieurs en développement.

Douze nouveaux produits

Profitant de cette nouvelle édition d'Orgatec, Sedus entend bien surprendre les professionnels du secteur avec ses douze nouveaux produits et améliorations. Parmi les plus importants, citons deux sièges destinés à équiper les bureaux modernes et flexibles, un système de cubes, vecteurs d'espace dans l'espace, et un outil d'analyse numérique, permettant d'optimiser l'utilisation des postes et environnements de travail. Doté des équipements techniques les plus modernes, le stand − véritable modèle du genre − est un parfait exemple du gain d'efficacité apporté au quotidien par les technologies multimédia et autres systèmes de vidéoconférences. En ouvrant un nouveau chapitre de son histoire, Sedus - pionnier de l'ergonomie - renforce ses compétences et accroît son expertise dans la conception et l'aménagement de bureaux innovants, porteurs d'avenir.

Vous trouverez des informations sur les produits et des photos sous ces liens :

