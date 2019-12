Seedland Group lässt Traum des autonomen Fahrens wahr werden

Das intelligente kollaborative Transportnetzwerk von Seedland führt nun die umweltfreundlichen Hachi Auto-Fahrzeuge ein, mit denen sich Bewohner und Besucher auf den Immobiliengrundstücken leicht fortbewegen können. Die Hachi Auto-Fahrzeuge, die mit dem renommierten iF DESIGN AWARD ausgezeichnet wurden, bieten vier bequeme Sitzplätze und verfügen über große Fenster, durch die Passagiere in aller Ruhe die Welt um sie herum betrachten können.

China widmet sich weiterhin den On-Demand-Vorteilen hochentwickelter und fortschrittlicher Technologien und so zeichnet sich das Hachi Auto nicht nur durch seinen hohen Nutzen aus, sondern auch durch Komfort und Sicherheitsmerkmale, dank derer Passagiere unbeschwert von A nach B gelangen können.

Die Systeme vom Hachi Auto wurden Straßentests unter allen Bedingungen unterzogen, wobei entsprechende Daten erfasst und gespeichert wurden, sodass Vorkehrungen für sämtliche Situationen – und Witterungsverhältnisse – getroffen werden können. Zu diesen technologischen Wundern zählt neben Touchscreen-Befehlen und Buchungsfunktion auch die Verbindung mit einem Smart Life System, das Herzstück jeder Seedland-Gemeinschaft. Dank dieser Funktionsmerkmale können sich Personen jedes Alters in jeder erdenklichen Situation auf die Hachi Auto-Fahrzeuge verlassen.

Die Fahrsysteme vom Hachi Auto nutzen LiDAR- und Vision-Technologie, gesteuert über einen Multisensor-Fusionsalgorithmus. Das bedeutet, dass die Fahrzeuge ohne menschliche Kontrolle präzise positioniert werden können und in der Lage sind, Objekte zu umfahren, die sich in ihrem Weg befinden. Dies alles sorgt für eine sichere und zuverlässige Transporterfahrung, sodass Bewohner entspannt die Vorzüge vom ersten intelligenten kollaborativen Gemeinschafts-Transportnetzwerk in China genießen können. Die 3D-Hinderniserkennung gewährleistet das reibungslose Zusammenwirken von Mensch, Fahrzeug, Straße und Umwelt. Eine Überwachungskamera, eine intelligente elektrische Tür und ein zentrales Kontrollsystem arbeiten zusammen, um im Voraus den Passierweg zu berechnen, um die Betriebseffizienz der Fahrzeuge zu steigern. Eine Kombination von LiDAR-Sensoren und Kameras stellt sicher, dass das Positionierungssystem vom Hachi Auto bis auf zwei Zentimeter genau ist. Das bedeutet, dass diese Fahrzeuge sowohl stillstehende als auch bewegende Objekte „spüren" und diese ggf. umfahren bzw. ganz anhalten können. Auch Notbremsungen sind möglich, während der kurze Radstand und die innovativen Wendetechnologien der Fahrzeuge das eigenständige Lenken der Hachi Auto-Fahrzeuge ermöglichen.

Die Hachi Auto-Fahrzeuge werden Bewohnern und Besuchern der Seedland-Immobilien im ganzen Land zur Verfügung stehen, was das Engagement des Unternehmens für Innovation und Möglichkeiten, Menschen durch Spitzentechnologien zu verbinden, weiter unter Beweis stellt.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1039455/Seedland_Hachi_Auto.jpg

SOURCE Seedland Group