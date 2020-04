Seegene a exporté 10 millions de tests diagnostiques COVID-19 vers plus de 60 pays

SÉOUL, Corée du Sud, 24 avril 2020 /PRNewswire/ -- Seegene, Inc., le premier développeur de tests diagnostiques multiplex, a annoncé aujourd'hui que la société avait exporté plus de 10 millions de tests Allplex™ du 2019-nCoV vers plus de 60 pays, ce qui représente une part importante du nombre de tests COVID-19 effectués à travers le monde.

L'anticipation de Seegene pour développer le kit de test du COVID-19 permettant le dépistage rapide en exploitant son système breveté de Big Data basé sur l'IA a permis à de nombreux pays d'accroître rapidement leur capacité de dépistage alors que le virus commençait à envahir le monde entier.

Ayant acquis une réputation pour leur haute qualité et efficacité, la demande des tests de Seegene ne cesse d'augmenter. En effet, le test est doté d'une caractéristique unique permettant d'identifier 3 gènes cibles différents (les gènes E, RdRP et N) dans un seul tube de réaction en utilisant ses propres technologies de multiplexage chimique, ce qui permet d'obtenir des résultats très précis tout en optimisant la capacité de production de tests massifs. En combinant son système automatisé avec son logiciel de pointe, le test de Seegene s'est avéré mondialement efficace pour le dépistage massif, qui est essentiel pour contrôler les situations d'épidémie.

Seegene exporte actuellement plus de 3 millions de tests par semaine. La capacité de production de la société va dépasser les 20 millions de tests en mai, et celle-ci continuera d'augmenter pour répondre à la demande non satisfaite et croissante du monde entier.

« Nous relevons chaque jour de nouveaux défis pour subvenir aux besoins mondiaux tout en continuant de faire face aux problèmes inattendus résultant de ce boom exponentiel de la production et des exportations. Je suis extrêmement fier de nos contributions à ce combat contre le virus et du fait que nos technologies de diagnostic moléculaire de pointe ont joué un rôle dans cette lutte primordiale », a déclaré le PDG de Seegene, le docteur Jong-Yoon Chun.

De plus, Seegene travaille en collaboration avec sa filiale Seegene Medical Foundation (SMF), qui est un des laboratoires de référence en Corée ayant la plus grande capacité de test du COVID-19, soit jusqu'à 15 000 tests par jour, et ce pour aider les pays ayant urgemment besoin de pratiquer un dépistage massif du virus. SMF est en mesure de communiquer les résultats des tests dans les 24 heures suivant la réception des échantillons provenant de l'étranger. Alors que la pandémie du COVID-19 continue de faire des ravages partout dans le monde, Seegene et SMF se sont organisées de sorte qu'elles puissent contribuer à la fourniture des tests indispensables au dépistage massif.

À propos de Seegene

Seegene (KQ : 096530) est un pionnier mondial du diagnostic moléculaire in vitro basé sur les symptômes qui s'inspire fondamentalement des progrès de la science pour développer des technologies moléculaires multiplexes et fabriquer des dispositifs et réactifs de diagnostic in vitro multiplexés. Le principal atout de Seegene est sa passion pour la diffusion à grande échelle de tests diagnostiques moléculaires multiplex dont le but est d'améliorer la qualité de vie et la santé des personnes. En exploitant ses technologies brevetées innovantes, Seegene a apporté des contributions considérables à la fourniture des solutions de diagnostic moléculaire les plus économiques et adaptées aux maladies infectieuses, à la génétique, à la pharmacogénétique et à l'oncologie. Pour plus d'informations, rendez-vous sur http://www.seegene.com/.

SOURCE Seegene