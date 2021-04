Seegene aloittaa COVID-19 -varianttitestien viennin ympäri maailmaa auttaakseen hillitsemään pandemian leviämistä.

Seegene pystyy valmistamaan 300 000 muunnosdiagnoositestipakettia, joilla pystytään testaamaan 30 miljoonaa henkeä joka kuukausi.

SOUL, Etelä-Korea, 19. maaliskuuta, 2021 /PRNewswire/ -- Seegene Inc. (KQ 096530), molekyylidiagnostiikkaan erikoistunut bioteknologiayhtiö, ilmoitti tänään, että se on saanut vientiluvan Etelä-Korean Elintarvike- ja lääketurvallisuusministeriöltä COVID-19 -varianttitestien vientiin eri puolella maailmaa. Tämä johtava bioteknologiayhtiö ilmoitti toimittavansa koronavirusvariantin diagnoositestejä vauhdittaakseen globaaleja ponnisteluja tämän pandemian lyömiseksi, johon liittyy nyt helpommin tarttuvia ja tappavia virusvariantteja.

Seegenen uusimpia COVID-19 -varianttitestejä 'AllplexTM SARS-CoV-2 Master Assay' ja 'AllplexTM SARS-CoV-2 Variants I Assay' ollaan toimittamassa yli 20 maahan maailmassa, mukaan lukien taudista eniten kärsineet Euroopan maat, mm. Yhdistynyt kuningaskunta, Italia, Saksa, Ranska ja myös Chile. Molemmat muunnosten diagnoositestit saivat CE-IVD -merkinnän maaliskuussa.

Seegene on jo aiemmin hankkinut massatuotannon vaatimat tilat ja laitteet, ja yhtiö kertoi pystyvänsä valmistamaan 300 000 varianttien diagnoositestipakettia ja testaamaan 30 miljoonaa henkeä joka kuukausi.

"Variantin diagnoositestit helpottavat hoitohenkilöstön työtaakkaa kautta maailman, sillä ne tarjoavat mahdollisuuden havaita variantti yksikertaisella PCR -testillä, näin pandemian käsittelyssä voidaan käyttää tehokkaampia infektion ehkäisymenetelmiä," sanoi tri Jong-Yoon Chun, Seegene-yhtiön toimitusjohtaja.

'AllplexTM SARS-CoV-2 Master Assay,' on maailman ensimmäinen variantin diagnoositesti, joka voi havaita COVID-19 -viruksen ja seuloa useita virusmuunnoksia alle 2 tunnissa yhdellä ainoalla multipleksoidulla reaaliaikaisella PCR-testillä. Varianttitesti voi havaita virusmuunnokset, mm. B.1.1.7-, B.1.351- ja P.1 -variantit. 'Allplex™ SARS-CoV-2 Master Assay' -testiä voi käyttää myös yhdessä 'Allplex™ RV Essential Assay' -testin kanssa, jolloin yksivaiheisessa testissä voidaan seuloa yhteensä 17 kohdevirusta, jotka aiheuttavat hengitystieinfektiota.

'AllplexTM SARS-CoV-2 Variants I Assay' pystyy havaitsemaan ja erottamaan muunnosten mutaatioita, samalla se pystyy myös esiseulomaan epäilyttäviä uusia varianteja, ja siten antamaan käsityksen lisämuunnoksista. Tämä variantin diagnoositesti pystyy tunnistamaan mutaatioita virusvarianteissa mukaan lukien B.1.1.7, B.1.351-, P.1- ja B.1.525-muunnokset käyttäen vähintään kymmentä yhtiön omaa tekniikkaa mukaan lukien uraa uurtavan TOCETM-tekniikan reaaliaikaista PCR-menetelmää, jota vain Seegene pystyy hyödyntämään. Käyttämällä myös yhtiön alkuperäistä sisäistä endogeenista kontrollijärjestelmää Seegenen uusimmat varianttitestit mahdollistavat vähemmän invasiivisen sylkinäytteenottomenetelmän käytön käyttökelpoisena valinnaismenetelmänä.

"Kaikki ihmiset maailmassa haluavat palata normaaliin tilanteeseen ja elää tervettä elämää Seegenen COVID-19 -variantien diagnoositestien avulla," sanoi tri Chun. "Seegene seuraa tarkasti kehitystä uusien virusmuunnosten rintamalla ja toimittaa lisää varianttitestejä auttaakseen hillitsemään viruksen leviämistä ja saadakseen pandemian loppumaan."

Yhdistyneessä kuningaskunnassa ensimmäiseksi havaittu variantti on nyt levinnyt yli 114 maahan eri puolille maailma ja siitä on tullut yleisin COVID-19 -kanta Yhdysvalloissa. Myös nimellä "B.1.1.7." tunnettu ns. "UK -muunnos" on osoittautunut helpommin tarttuvaksi ja myös tappavammaksi, mikä on herättänyt pelkoa kautta maailman. Muiden muunnosten, kuten Etelä-Afrikassa ensiksi havaitun B.1.351 -variantin, on havaittu vähentäneen joidenkin rokotteiden tehoa, mikä lisää nopeiden ja täsmällisten diagnoosien tarvetta.

Tietoja Seegene, Inc -yhtiöstä.

Yhtiö on perustettu Soulissa Etelä-Koreassa vuonna 2000, ja sillä on tytäryhtiöitä USA:ssa, Kanadassa, Saksassa, Italiassa, Meksikossa, Brasiliassa ja Lähi-idässä, Seegene, Inc. on in-vitro -diagnostiikkayhtiö (IVD), joka on luonut ideoista tuotteita uraauurtavien tutkimus- ja tuotekehittystoimiensa avulla. Seegenellä on omistuksessaan alkuperäistä patenttiteknologiaa, mm. DPO™ (Dual Priming Oligonucleotide) useamman kohteen vahvistamiseksi; TOCE™, useamman kohteen havaitsemiseksi yhdellä kanavalla, sekä MuDT™, maailman ensimmäinen reaaliaikainen PCR-teknologia, joka tarjoaa yksittäiset CT-arvot useammalle kohteelle kvantitatiivisissa testeissä; ja multipleksoitu mTOCE™ -mutaationhavaitsemisteknologia. Näiden uraauurtavien molekyylidiagnostiikka (MDx) -tekniikoiden avulla Seegene on parantanut PCR-reaktion (polymeraasiketjureaktio) herkkyyttä ja tarkkuutta ennen näkemättömälle tasolle tarjoten multipleksoituja PCR-tuotteita, jotka etsivät ja määrittävät useamman patogeenin geenejä samanaikaisesti, näin säästetään testiaikaa ja kustannuksia. Seegene asettaa edelleen yhä uusia standardeja MDx:ssä tarjoten uusia kustannustehokkaita innovaatioita.

