Seegene anuncia rendimentos do terceiro trimestre de 2021, dando continuidade ao impulso da era COVID

Receita no terceiro trimestre mantida estável em KRW 305,3 bilhões

O lucro operacional diminuiu ligeiramente devido ao investimento em P&D

Programação para introduzir novos testes de diagnóstico capazes de triar 22 alvos, incluindo 3 genes da COVID-19 e 19 vírus respiratórios em um único tubo

SEUL, Coreia do Sul, 25 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- A Seegene Inc. (KQ 096530), empresa líder em biotecnologia especializada em diagnósticos moleculares, anunciou hoje os resultados financeiros do terceiro trimestre, encerrado em 30 de setembro de 2021.

A Seegene reportou uma receita de vendas do terceiro trimestre de KRW 305,3 bilhões (aprox. US$ 260 milhões) e lucro operacional de KRW 128,6 bilhões (aprox. US$ 108 milhões), aumento de 1% e queda de 11% na comparação trimestral (QoQ), respectivamente.

Até o momento, as vendas acumuladas da Seegene estão em KRW 960,8 bilhões (aprox. US$ 814 milhões), um aumento de 40% em comparação com o mesmo período do ano passado. Seu lucro operacional acumulado também aumentou 11% em relação ao ano anterior, ficando em KRW 466,7 bilhões (aprox. US$ 395 milhões). Como resultado de tais números, as vendas totais este ano parecem ter ultrapassado a marca de KRW 1 trilhão, no entanto, uma leve queda no lucro operacional é impulsionada por um aumento agressivo nos gastos em pesquisa e desenvolvimento. Ao longo de 2021, a Seegene já investiu aproximadamente KRW 53,4 bilhões (aprox. US$ 45 milhões), o dobro da quantia de gastos totais de P&D do ano anterior, na digitalização do processo de desenvolvimento de ensaios e no desenvolvimento de tecnologias intrínsecas para instrumentos de PCR e ingredientes de ensaio.

"Ao analisarmos os meses finais de 2021, o mundo tem a sorte de ter uma gama de vacinas e terapias de COVID-19 altamente eficazes, que estão alcançando cada vez mais indivíduos. No entanto, a necessidade de testes se mantém, especialmente porque a gripe e outros vírus retornam na temporada de inverno", disse Myungkun Kim, diretor administrativo sênior da Seegene. "A Seegene está comprometida em se manter na vanguarda desse campo de diagnóstico, antecipando e apoiando novos ensaios para a COVID-19 e outras doenças infecciosas. Mesmo com a evolução da pandemia e mais empresas entrando neste espaço, continuaremos a identificar oportunidades, a nos manter competitivos e a trabalhar rapidamente para atender a demanda global por meio de nossas várias subsidiárias."

A Seegene tem sido líder na resposta global à pandemia da COVID-19, aproveitando sua plataforma proprietária de inteligência artificial (IA) para desenvolver um dos primeiros ensaios da COVID-19 do mundo em questão de dias. Com a automação e integração completas, a empresa também mostrou que pode expandir rapidamente sua fabricação para atender regiões em todo o mundo. Em resposta a uma recente introdução das iniciativas "convivendo com a COVID" e os passaportes de vacinas, a Seegene continuará essa inovação direcionada, produzindo uma série de testes adicionais. Em breve, ela oferecerá uma nova solução de teste com um tempo de resposta muito mais rápido, o que ajudará a simplificar e ampliar os testes de vigilância. Além disso, a Seegene apresentará novos testes de diagnóstico que podem triar 22 alvos, incluindo 3 genes de COVID-19 e 19 vírus respiratórios em um único tubo para se preparar para um possível aumento de casos de influenza e COVID-19 na temporada de inverno.

