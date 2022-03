Seegene anuncia resultados financeiros do quarto trimestre e anual de 2021

O total de vendas de 2021 foi de KRW 1,37 trilhão, um aumento de 22% em relação ao ano anterior

Faturamento de KRW 410 bilhões no quarto trimestre, um aumento de 34% em relação ao trimestre anterior

Lucro operacional mantido estável em KRW 666,7 bilhões, apesar de seus investimentos estratégicos triplicados em P&D

Seegene fará uma mudança estratégica para uma "empresa de plataforma de diagnóstico molecular (MDx)" e fortalecerá seu portfólio de produtos para atender demanda do mercado

SEUL, Coreia do Sul, 6 de março de 2022 /PRNewswire/ -- A Seegene Inc. (KQ 096530), a principal empresa de diagnóstico molecular da Coreia do Sul, anunciou hoje os resultados financeiros do ano de 2021 que marcaram um recorde histórico com o aumento total de 22% nas vendas em relação ao ano anterior (YoY) para KRW 1,37 trilhão (aprox. USD 1,14 bilhão). O lucro operacional foi mantido estável em relação ao ano anterior em KRW 666,7 bilhões (aprox. USD 556 milhões).

As vendas recordes da Seegene foram apoiadas pelo aumento nas vendas de produtos do SARS-CoV-2 e pelo portfólio de diagnósticos moleculares mais amplo. Com o reaparecimento subsequente de casos de COVID-19 após o surgimento da variante Ômicron no quarto trimestre de 2021, os casos de gripe também começaram a surgir durante o inverno. Isso levou a um aumento nas vendas de testes sindrômicos que podem identificar simultaneamente a COVID-19 e outros vírus respiratórios em um único teste.

Como resultado, o total de vendas da Seegene no quarto trimestre atingiu KRW 410 bilhões (aprox. USD 342 milhões), superando as estimativas de mercado em 7%. O lucro operacional da empresa superou as expectativas em 9%, finalizando o trimestre em KRW 199,9 bilhões (aprox. USD 166 milhões). Desde dezembro passado, a Seegene exportou 2,8 milhões de testes para cinco nações europeias, 5,1 milhões de testes para Israel e outros 4 milhões de testes para o Brasil.

Além disso, as vendas de produtos não relacionados a COVID da Seegene se fortaleceram ainda mais no quarto trimestre. As vendas de produtos não-COVID, incluindo outros testes respiratórios, HPV e IST, aumentaram 33% em relação ao ano anterior, mostrando um crescimento robusto.

O lucro operacional da empresa de KRW 666,7 bilhões (aprox. USD 556 milhões) permaneceu inalterado em relação ao ano anterior, ao mesmo tempo em que a empresa aumentou o investimento estratégico em P&D e recursos humanos. A Seegene realizou um investimento de KRW 75 bilhões (aprox. USD 62,6 milhões) em P&D - um aumento de três vezes de 2020 - adicionando funcionários talentosos de várias áreas, incluindo biologia e tecnologia da informação, dobrando o número de funcionários em 2021 para aproximadamente 1.100 membros da equipe global. A Seegene também expandiu o portfólio de instrumentos da própria empresa e começou a internalizar a produção de matérias-primas essenciais, incluindo reagentes de extração, oligonucleotídeos e enzimas.

Devido a investimentos estratégicos, a Seegene está pronta para transformar seu processo de desenvolvimento de testes de modo manual a digital, capacitando especialistas em biologia em todo o mundo a desenvolver seus próprios testes de diagnóstico. Ao fazer isso, a Seegene expandirá seu portfólio de produtos, que vai desde testes relacionados a COVID até testes não-COVID, incluindo plantas, alimentos e animais. De fato, em 2021, a Seegene desenvolveu com sucesso tecnologias nativas para ingredientes de teste e aprimorou seus instrumentos de PCR, que serão a base para negócios com a plataforma da empresa. A empresa anunciou anteriormente planos para oferecer uma ferramenta padronizada para desenvolvimento, uma vez que faz uma transição estratégica para uma empresa de plataforma de diagnóstico molecular (MDx), que faz parte da estratégia de plataforma da empresa.

"Atualmente, testes rápidos, precisos e em larga escala estão se tornando fundamentais, de maneira sem precedentes, para combater o cenário de pandemia em constante mudança. A Seegene continuará a apresentar a melhor solução que atenda à demanda do mercado", disse Thomas Bum-Joon Kim, diretor de gestão da Seegene. "Apoiaremos testes em massa em instalações de uso público, como aeroportos, escolas e estádios, mobilizando nosso sistema MDx totalmente automatizado AIOS e o laboratório móvel MOBILE STATION , juntamente com nossos novos testes de diagnóstico. Além disso, vamos dar mais ênfase à expansão de nosso portfólio de testes sindrômicos, bem como de produtos não relacionados a COVID, como HPV, IST e outras doenças para nos prepararmos para a era endêmica. Nosso objetivo é estabelecer um crescimento sustentável, continuando a construir uma base sólida para nosso futuro, ao mesmo tempo em que transformamos a empresa em uma empresa de plataforma MDx."

A Seegene, Inc. foi fundada em Seul, Coreia do Sul, em 2000 e tem subsidiárias nos EUA, Canadá, Alemanha, Itália, México, Brasil, Colômbia e Oriente Médio. A Seegene, Inc. é uma empresa de diagnóstico in vitro (IVD) que vem transformando tecnologias inovadoras em produtos por meio de suas atividades pioneiras de P&D. A Seegene possui suas tecnologias patenteadas originais como a DPO™ (oligonucleotídeo de priming duplo) para amplificação de múltiplos alvos; TOCE™ para detecção de múltiplos alvos em um único canal; MuDT™, a primeira tecnologia de PCR em tempo real do mundo, que oferece valores de Ct individuais para múltiplos alvos em um único canal para testes quantitativos; e a tecnologia multiplex de detecção de mutações mTOCE™. Com essas tecnologias de diagnóstico molecular (MDx) de ponta aplicadas a kits de diagnóstico e outras ferramentas, a Seegene melhorou a sensibilidade, especificidade e cobertura de doenças por teste de PCR (reação em cadeia da polimerase) a níveis sem precedentes, oferecendo produtos PCR multiplex precisos que têm como alvo e detectam genes de múltiplos patógenos simultaneamente por canal de fluorescência. Esse recurso economiza imensamente o tempo e o custo dos testes. A Seegene continua a estabelecer novos padrões em diagnóstico molecular com inovações avançadas.

