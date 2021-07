- Seegene anuncia su asociación con Bio-Rad para desarrollar productos de test de diagnosis para el mercado de Estados Unidos

Seegene anuncia su asociación con Bio-Rad para el desarrollo y comercialización de productos de diagnosis molecular para enfermedades infecciosas

El test de diagnosis diseñado para la era de pandemia y post-pandemia cuenta con alta tecnología multiplex

Supone un importante paso adelante para Seegene en la expansión de sus negocios en Estados Unidos, el principal mercado de diagnosis in vitro a nivel mundial

SEÚL, Corea del Sur, 6 de julio de 2021 /PRNewswire/ -- Seegene Inc. (KQ 096530), una compañía de biotecnología líder en Corea del Sur, ha firmado un acuerdo de asociación junto a la empresa estadounidense de biotecnología Bio-Rad Laboratories, Inc. para respaldar la entrada al mercado estadounidense.

Seegene anunció el 1 de junio la firma de una asociación junto a Bio-Rad, Laboratory, Inc. para llevar a cabo el desarrollo clínico y la comercialización de productos de diagnóstico molecular de enfermedades infecciosas. Según los términos del acuerdo, Seegene se encargará del suministro de pruebas de diagnóstico para su uso dentro del sistema de PCR en tiempo real CFX96™ Dx de Bio-Rad para el mercado estadounidense, estando pendientes de la puesta en marcha del desarrollo clínico y de la aprobación por parte de la Administración de Fármacos y Alimentos de Estados Unidos (FDA).

Según el 'Report on the U.S. In Vitro Diagnostics market Trend' publicado medio de la Korea Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA) en 2020, Norteamérica es un mercado muy importante, que representa aproximadamente el 37% de la industria mundial de diagnóstico in vitro. A pesar de ello, ha sido difícil para las nuevas empresas extranjeras entrar dentro del mercado de Estados Unidos, ya que el mercado ya ha estado dominado por empresas globales bien establecidas y el gobierno de Estados Unidos que proporciona prioridad a sus productos nacionales. En estas circunstancias, está previsto que su acuerdo de suministro con Bio-Rad, un gigante de la biotecnología con más de 60 años de historia, suponga un importante paso adelante para que Seegene pueda entrar dentro del mercado estadounidense.

Fundada en el año 1952, Bio-Rad es un líder mundial en los campos de las ciencias de la vida y el diagnóstico clínico. La empresa lleva 10 años como socio principal de Seegene. Anteriormente, Seegene podía generar ingresos por ventas por valor de aproximadamente 1.000 billones de wones aplicando sus ensayos de diagnóstico a los sistemas de PCR de Bio-Rad que ya se habían instalado a nivel mundial. Está previsto que esta nueva asociación agilice el proceso para que Seegene busque la autorización de la FDA de Estados Unidos, y se espera que la asociación de las dos empresas de clase mundial impulse una nueva oportunidad de mercado en Estados Unidos.

Seegene ha previsto presentar solicitudes de cara a poner en marcha la aprobación de la FDA para su reactivo de diagnóstico fabricado con la tecnología de diagnóstico de alta multiplexación de la empresa, que es única en su capacidad para detectar simultáneamente múltiples genes diana en un sistema de PCR en tiempo real de alto rendimiento. Utilizando las tecnologías patentadas de Seegene, es posible que amplifique además de forma selectiva los genes diana mientras identifica diferentes virus y la cantidad de virus. Gracias al acuerdo, Seegene se asociará con Bio-Rad para planificar la obtención de la autorización de la FDA de Estados Unidos y ofrecer una amplia gama de sus productos a los clientes de Estados Unidos.

Según el acuerdo, Seegene busca conseguir el permiso de la FDA de Estados Unidos para conseguir sus ensayos clínicos en el sistema PCR de Bio-Rad en tiempo real 'CFX96 (TM) Dx Real-Time PCR System.

Dentro de ello se incluye la intención de borrar el ' AllplexTM SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV Assay' de Seegene, un ensayo de PCR multiplex que se lleva a cabo en tiempo real. En el futuro, la compañía ha previsto establecer instalaciones de investigación y fabricación en Estados Unidos. Este acuerdo proporciona el acceso potencial para que Seegene entre dentro del mercado de Estados Unidos utilizando artículos seleccionados entre más de 150 ensayos de diagnóstico que ya se venden a nivel mundial.

El ensayo AllplexTM llplexTM SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV puede detectar y diferenciar de modo simultáneo un total de cinco virus, incluyendo los de la gripe A, gripe B, RSV A/B y tres genes diana de la COVID-19 (gen N, gen S y gen RdRP) realizando solo una únicaa prueba. También es adecuado para pruebas masivas y puede apuntar a más genes que los productos de sus competidores. Está previsto además que juegue un papel crítico en una nueva situación pandémica al detectar diversas enfermedades respiratorias, aparte de las variantes genéticas que pueden resurgir en Estados Unidos cuando el país facilite las pautas de prevención siguiendo la vacunación a nivel nacional.

Ho Yi, director de ventas y marketing de Seegene, explicó: "Con el fin de hacer crecer nuestro negocio en el mercado de Estados Unidos, es importante trabajar junto a una empresa global como Bio-Rad, que tiene una red integral en la región. Junto con la tecnología avanzada de Seegene y teniendo en cuenta la sólida base de clientes de Bio-Rad, los dos podrán tomar la delantera en el mercado estadounidense". Y añadió: "Está previsto que el acuerdo sirva como trampolín para que Seegene asegure su presencia en el mercado estadounidense. Y también ayudará a aumentar los ingresos de la compañía y hacer crecer el negocio a otros países en el futuro".

