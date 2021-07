Seegene apresenta novo teste de detecção de variantes do SARS-CoV-2 que pode triar seis variantes do vírus, incluindo a Delta e a Delta Plus

A Seegene lançou um novo teste de PCR multiplex capaz de triar seis variantes do SARS-CoV-2, incluindo a Delta e a Delta Plus, variantes atribuíveis a um recente aumento nos casos mundiais de COVID-19.

O novo kit de detecção de variantes com marcação CE-IVD diferencia as dez principais variantes da COVID-19, incluindo a Alfa, a Beta, a Epsilon e também a Delta, quando utilizado em conjunto com o primeiro kit de detecção de variantes da empresa anteriormente lançado em março.

SEUL, Coreia do Sul, 15 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- A Seegene Inc. (KQ 096530), empresa líder de biotecnologia da Coreia do Sul, anunciou o lançamento de um novo teste de diagnóstico de variantes do SARS-CoV-2 capaz de rastrear variantes do vírus que surgiram recentemente, incluindo a Delta e a Delta Plus, que se tornaram a versão dominante do vírus em circulação no mundo.

A Seegene anunciou, em 30 de junho, que recebeu a marcação CE-IVD para seu teste "Allplex™ SARS-CoV-2 Variants II Assay", uma nova linha de kits de detecção de variantes da empresa capaz de detectar as principais mutações genéticas de variantes do SARS-CoV-2, como L452R, W152C, K417T e K417N. Em uma única reação, o kit de diagnóstico de variantes identifica um total de seis variantes da COVID-19 que são conhecidas por serem originadas da Índia, como a Delta, a Delta Plus e a Kappa, e a Gama (Brasil), a Beta (África do Sul) e a Epsilon (Califórnia). Embora o número de novas infecções diárias esteja crescendo exponencialmente, espera-se que o lançamento do novo teste desempenhe um papel essencial no monitoramento da disseminação das variantes Delta e Delta Plus, que foram, em grande parte, culpadas pelo grande número de novas infecções.

No início desse ano, a Organização Mundial da Saúde (OMS) classificou a variante Delta como a "variante de preocupação", uma vez que ela deve superar rapidamente as outras variantes. Além disso, o surgimento de uma nova mutação na proteína spike da Delta, conhecida como K417N, aumentou o alarme em todo o mundo, já que se sabe que ela é mais contagiosa do que a Delta e apresenta resistência a vacinas. Essas variantes super contagiosas se tornaram recentemente uma ameaça mundial. Em países como o Reino Unido e a Indonésia, a Delta é a cepa dominante, correspondendo a cerca de 90% dos novos casos. Além disso, em outros países como os Estados Unidos, embora a variante só seja responsável por cerca de 20% das infecções, o número parece duplicar a cada duas semanas.

Nessas circunstâncias, a introdução do "Allplex™ SARS-CoV-2 Variants II Assay" está recebendo muita atenção no mundo todo, uma vez que o ensaio pode triar as variantes Delta e Delta Plus, assim como as outras principais variantes da COVID-19. A Seegene também disse que desenvolveu com sucesso um teste de diagnóstico para ser utilizado exclusivamente em pesquisas, o "Allplex™ SARS-CoV-2/P681R Assay", para triar com precisão as variantes Delta e Delta Plus. De acordo com a empresa, o uso conjunto dos dois testes permitirá aos pesquisadores distinguir com precisão as variantes Delta e Delta Plus de outras mutações genéticas.

Embora muitos países estejam acelerando seus processos de vacinação, a aliança global de vacinas Gavi enfatiza a importância da triage para monitoramento, alegando que a variante Delta Plus foi encontrada durante triagens de rotina. De acordo com a Seegene, a combinação de seus dois testes, o "Allplex™ SARS-CoV-2 Variants II Assay" e o "Allplex SARS-CoV-2 Variants I Assay", pode triar quase todas as variantes existentes da COVID-19. Como os dois ensaios podem detectar múltiplas variantes em um único teste, eles também simplificam o processo de teste convencional, que exige um teste secundário para identificar novas variantes. Nesse contexto, espera-se que o kit de detecção de variantes da Seegene se torne um novo "padrão ouro", ajudando a evitar que novas pandemias ocorram.

"Um aumento da transmissibilidade, curto período de incubação e uma possível redução na eficácia de vacinas são as características das variantes Delta e Delta Plus", disse Min-cheol Lee, diretor de tecnologia da Seegene. "Sei que atualmente há muita preocupação com as variantes Delta. Enquanto os especialistas e a OMS advertem amplamente a população e os governos a permanecerem atentos, acredito que nossos dois testes de diagnóstico mais recentes desempenharão um papel fundamental na detecção precoce de diferentes vírus e ajudarão a evitar uma maior disseminação do SARS-CoV-2", acrescentou.

