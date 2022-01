Seegene dévoile son plan pour l'avenir du diagnostic moléculaire, y compris sa plateforme de développement ouverte, lors de la 40e conférence annuelle J.P. Morgan Healthcare

SEOUL, Corée du Sud, 17 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Seegene Inc. (KQ 096530), la principale société de diagnostic moléculaire (MDx) de Corée du Sud, a dévoilé aujourd'hui son plan d'avenir lors d'une présentation à la 40e conférence annuelle virtuelle J.P. Morgan Healthcare. Le Dr Jong-Yoon Chun, PDG de Seegene, a proposé trois solutions stratégiques pour ramener le monde à la normale face à la pandémie de COVID-19. En plus de ces trois solutions, il a également présenté la plateforme automatisée de la société, basée sur l'intelligence artificielle et dotée d'un outil de développement standard qui permettra aux utilisateurs de développer facilement leurs propres tests de diagnostic.

Trois solutions pour un retour à la normale

Pour préparer le retour à la normale en 2022, le Dr Chun a exposé trois solutions. Tout d'abord, il faut commencer par la solution de dépistage sur site de Seegene, qui consiste à effectuer des tests de masse avec son système MDx entièrement automatisé dans divers établissements, notamment les écoles, les aéroports et les lieux de travail. Elle offre un délai d'exécution court, un prix économique et une précision accrue, même pour les cas asymptomatiques, qui ne peuvent être détectés par les tests antigéniques rapides. La deuxième solution est le système de dépistage centralisé de Seegene, avec son test de diagnostic nouvellement développé qui peut multiplier la capacité de test sans investissements supplémentaires en matériel dans les laboratoires. La troisième solution est le diagnostic syndromique pour les patients présentant des symptômes respiratoires. Seegene a déjà lancé le test Allplex™ RV Master Assay qui peut différencier simultanément dix cibles, dont le COVID-19, la grippe et les virus respiratoires courants. Ce test est la clé pour ouvrir la voie vers un retour à la normalité, car il identifie la cause exacte des symptômes respiratoires.

Changement stratégique pour une société de plateforme MDx

Au cours de la présentation, Dr. Chun a dévoilé le changement stratégique de Seegene en tant que société de plateforme de diagnostic moléculaire, en présentant la plateforme MDx de Seegene pour le développement de tests. Jusqu'à présent, le développement commercial de MDx était un processus manuel à forte intensité de main-d'œuvre, nécessitant des chercheurs hautement qualifiés et des ressources importantes. « Notre plateforme de développement ouverte et numérisée permettra de surmonter les limites du paradigme actuel des processus de développement de MDx en permettant aux utilisateurs de concevoir rapidement et de développer efficacement leurs propres tests de diagnostic », a déclaré le Dr Chun. « Nous sommes heureux de fournir nos technologies, nos logiciels et notre savoir-faire pour soutenir le développement rapide et normalisé de tests, ce qui contribuera à terme à accélérer l'utilisation de la technologie MDx dans notre vie quotidienne. »

La plateforme MDx de Seegene intègre des technologies propriétaires et le savoir-faire en matière de développement que Seegene a développé au cours des vingt dernières années, avec un système de conception automatisé basé sur l'intelligence artificielle (IA). Cette plateforme permet aux utilisateurs, quelles que soient leurs connaissances et leur expérience en matière de MDx, de développer des tests PCR en temps réel à haut niveau de multiplexage, qui permettront à terme de répondre aux besoins de tests non satisfaits au niveau local.

Enfin, le Dr. Chun a déclaré que Seegene avait fait un pas en avant vers un nouvel horizon en évoluant vers une société de plateforme MDx. Grâce à tous ces efforts, Seegene finira par introduire l'approche MDx dans notre vie quotidienne.

La vidéo complète des remarques du PDG sera disponible après l'événement à l'adresse www.seegene.com/ir_event .

À propos de Seegene, Inc.

Fondée à Séoul, en Corée du Sud, en 2000, avec des filiales aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, en Italie, au Mexique, au Brésil, en Colombie et au Moyen-Orient, Seegene, Inc. est une entreprise qui met au point des diagnostics in vitro et qui transforme des concepts en produits grâce à ses activités de recherche et de développement pionnières. Seegene possède sa technologie originale brevetée, y compris DPO™ (Dual Priming Oligonucleotide) pour l'amplification de cibles multiples; TOCE™, pour la détection de cibles multiples dans un seul canal; MuDT™, la première technologie PCR en temps réel qui fournit des valeurs Ct individuelles pour des cibles multiples dans un seul canal pour les tests quantitatifs; et la technologie de détection de mutation multiplex mTOCE™. Grâce à ces technologies de diagnostic moléculaire de pointe appliquées à des trousses de diagnostic et à d'autres outils, Seegene a rehaussé la sensibilité et la spécificité de la PCR (réaction en chaîne de la polymérase) à des niveaux sans précédent, fournissant ainsi des produits PCR multiplex qui ciblent et détectent simultanément les gènes de plusieurs pathogènes, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les coûts des tests. Seegene continue d'établir de nouvelles normes en matière de MDx en proposant des innovations rentables.

