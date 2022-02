Seegene dévoile un nouveau test optimisé pour les tests sur site à l'ère du « vivre avec la Covid-19 »

Ce test permet d'obtenir des résultats en 30 minutes, multipliant par 5 la capacité de test.

SÉOUL, Corée du Sud, 25 février 2022 /PRNewswire/ -- Seegene Inc. (KQ 096530), la principale société de diagnostic moléculaire de Corée du Sud, a annoncé aujourd'hui la délivrance du label CE-IVD à son test MDx rapide Allplex™ SARS-CoV-2.

Ce nouveau test est optimisé pour l'ère du « vivre avec la COVID-19 », où les tests de masse, rapides et économiques sont essentiels. Le test peut fournir des résultats en 30 minutes, ce qui est le plus rapide parmi les tests de diagnostic développés par Seegene, tout en égalant la précision des tests RT-PCR.

Grâce à son rapport coût-efficacité, le test devrait permettre un accès généralisé et peut être facilement utilisé dans les aéroports, les écoles et autres installations à grande échelle.

Délais d'exécution plus rapides : ce nouveau test utilise une méthode d'amplification isotherme qui ne nécessite pas l'utilisation d'un thermocycleur pendant le processus d'amplification, ce qui réduit le délai d'exécution. Seegene a mis au point la méthode d'amplification isotherme en utilisant son système de conception d'essai fondé sur l'IA, pour cibler spécifiquement les gènes du SRAS-CoV-2. En combinant cette méthode et la technologie TOCE™ appliquée de Seegene, le test MDx rapide Allplex™ SARS-CoV-2 produit des résultats très précis en 30 minutes.

Capacité d'essai accrue : des délais d'exécution plus courts permettent d'augmenter la capacité d'analyse en laboratoire jusqu'à cinq fois avec les instruments de PCR existants de Seegene. L'augmentation des tests est essentielle, car les pays assouplissent les restrictions liées à la COVID-19. Les tests de masse peuvent être l'outil le plus efficace pour les événements de grande envergure et les lieux tels que les concerts, les aéroports, les écoles et les stades.

Haute précision : le test peut fournir des résultats précis proches des tests RT-PCR, et même détecter le virus de la COVID-19 chez les patients asymptomatiques. Dans une expérience récente, les nouveaux résultats d'essai de Seegene concordaient avec les résultats positifs générés par RT-PCR classique. Les tests antigéniques rapides ont été la solution de référence pour les tests rapides sur les lieux de soins. Toutefois, leur précision a été remise en question car, dans certains cas, ils peuvent donner des résultats faussement négatifs, notamment pour les patients contagieux mais asymptomatiques.

Dans les mois à venir, Seegene permettra aux laboratoires de mettre en œuvre le test MDx rapide Allplex™ SARS-CoV-2 à l'aide de son système MDx entièrement automatisé, AIOS. La combinaison de ces deux éléments offrira un flux de travail « mains libres », de l'extraction à l'interprétation des résultats, sans intervention manuelle. Cela permettra d'accroître l'accès aux tests sur les sites où ils doivent être rapides, précis et à grande échelle. Le prix de ce test sera également plus économique que les tests RT-PCR standard.

« Les tests sur place à grande échelle sont plus importants que jamais car de nombreux pays décident de vivre avec la COVID-19 », a déclaré Ho Yi, chef des ventes et du marketing de Seegene. « Ce nouveau test peut fournir des résultats précis et réduire considérablement le délai d'exécution. Seegene ciblera les marchés mondiaux qui exigent des tests sur site à grande échelle en offrant le nouveau test à un prix raisonnable et fera des efforts pour des retours à une vie normale en favorisant un environnement où n'importe qui peut être rapidement testé. »

La technologie *TOCE™ permet de détecter et de différencier plusieurs cibles dans un seul tube.

