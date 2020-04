Seegene eksportuje 10 milionów testów diagnostycznych na COVID-19 do ponad 60 krajów

SEUL, Korea Południowa, 27 kwietnia 2020 r. /PRNewswire/ -- Firma Seegene, Inc., wiodący producent multipleksowych testów diagnostycznych, ogłosiła dzisiaj, że wyeksportowała już ponad 10 milionów testów Allplex™ 2019-nCoV do ponad 60 krajów na świecie. Ta liczba pokazuje, jak znaczną część przeprowadzonych globalnie testów na COVID-19, wykonano z wykorzystaniem rozwiązań dostarczanych przez Seegene Inc.

Seegene dynamicznie i skutecznie zareagował na pojawienie się nowego koronawirusa. Natychmiastowa decyzja o opracowaniu zestawu testów na COVID-19 umożliwiających szybkie wykonanie analiz na bazie własnego systemu Big Data wykorzystującego sztuczną inteligencję pozwoliła wielu krajom na istotne zwiększenie możliwości przeprowadzania testów.

Zapotrzebowanie na testy Seegene stale rośnie, ponieważ ich wysoka jakość i wydajność zapewniła dobrą reputację i zaufanie do marki producenta. Test jest unikalny, bo pozwala na identyfikację 3 różnych genów docelowych (E, RdRP i N) w pojedynczym badaniu. Możliwe jest to dzięki zastosowaniu autorskiej technologii multipleksowej, która zapewnia bardzo dokładne wyniki i maksymalizację przepustowości przy dużej liczbie przeprowadzanych testów. Kluczowym elementem w walce z pandemią COVID-19 jest testowanie, a rozwiązania dostarczane przez Seegene Inc – testy połączone z zautomatyzowanym systemem oraz zaawansowane oprogramowanie analityczne - sprawdziły się na całym świecie.

Aktualnie Seegene eksportuje ponad 3 miliony testów tygodniowo. W maju nastąpi maksymalizacja produkcji osiągając poziom 20 milionów testów, przy czym globalne zapotrzebowanie wymaga dalszego rozwoju skali produkcji.

– Każdego dnia podejmujemy się nowych wyzwań w celu dotrzymania kroku rosnącemu zapotrzebowaniu. Ciągle mierzymy się z niespotykanymi wcześniej problemami związanymi z ogromnie szybkim wzrostem zapotrzebowania na produkcję i eksport. Jestem bardzo dumny z tego, co udało nam się wnieść w walkę z wirusem, a także z faktu, że nasze zaawansowane technologie diagnostyki molekularnej odegrały istotną rolę w tej ważnej walce – skomentował dr Jong-Yoon Chun, Prezes Seegene.

Aby nieść pomoc krajom, które znajdą się w nadzwyczajnej potrzebie zwiększenia ilości przeprowadzanych testów, firma Seegene połączyła siły z organizacją partnerską Seegene Medical Foundation (SMF), będącą jednym z laboratoriów referencyjnych w Korei o największej przepustowości wykonywanych testów na COVID-19 sięgającą 15 000 analiz dziennie. Organizacja SMF może przekazać wyniki testów w 24 godziny po otrzymaniu próbek zza granicy. W obliczu nieustającego spustoszenia sianego przez pandemię COVID-19 na świecie, firma Seegene i organizacja SMF chcą odegrać ważną rolę w walce z chorobą, dostarczając najlepszej jakości testy oraz możliwości ich wykonywania.

O Seegene

Firma Seegene (KQ: 096530) to globalny pionier w multipleksowej diagnostyce molekularnej in vitro (IVD) dostarczający niezbędne w tej działalności urządzenia i odczynniki. Możliwości i doświadczenie firmy Seegene wypływają z pasji do promowania multipleksowej diagnostyki molekularnej w celu poprawiania jakości życia i zdrowia ludzi. Wykorzystując własne, innowacyjne technologie, firma Seegene wnosi ogromny wkład w zapewnianie dostępu do rozwiązań diagnostyki molekularnej, które są opłacalne, ale przede wszystkim doskonale sprawdzają się w jednostkach opieki zdrowotnej w zakresie identyfikacji chorób zakaźnych, genetyki, farmakogenetyki i onkologii. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie www.seegene.com.

Related Links

http://www.seegene.com



SOURCE Seegene