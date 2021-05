Seegene esittelee ainutlaatuisen diagnoosijärjestelmän COVID-19 -muunnosten diagnosointia varten ECCMID:ssä

SOUL, Korea, 31. toukokuuta 2021 /PRNewswire/ -- molekyylidiagnostiikkaan erikoistunut Seegene Inc.-biotekniikkayhtiö (KQ 096530) on saanut taas uudestaan tunnustusta ainutlaatuisen COVID-19 -muunnosten diagnoosijärjestelmänsä ansiosta tämän vuoden Euroopan kliinisen mikrobiologian kongressissa (European Congress of Clinical Microbiology, ECCMID).

Seegenen markkinointistrategiajohtaja tri Guy Willem Lee esitteli diagnoosijärjestelmän aiheenaan "SARS-CoV-2 and Variants 'Full Screening' Solution" käyttäen yhtiön uusinta COVID-19 -muunnosten diagnoositestejä. "Pandemian puhjetessa Korean erinomaisesta onnistuneen infektioiden hallinnan perustana on ollut yhden alustan diagnoosijärjestelmä, joka tekee massatestaamisen mahdolliseksi," sanoi tri Lee. Hän lisäsi, että "järjestelmä tukee diagnoosiprosessia näytteen ottamisesta PCR-testaukseen samalla kertaa, näin paikalliset viranomaiset voivat kontrolloida pandemiaa nopeasti."

Nyt käytössä oleva diagnoosijärjestelmä on joutunut kuitenkin koetukselle nopeasti lisääntyvien COVID-19 -muunnosten takia, ja rokotteiden suojan on kerrottu ehkä olevan riittämättömän niitä vastaan. Tautien kontrolli- ja ehkäisykeskukset ovat aiemmin sanoneet, että muunnokset tulevat lisäämään tapausten määrää Yhdysvalloissa ja ne ovat ennakoineet COVID-19 -tapausten lisääntyvän jyrkästi muunnosten lisääntyessä.

Tri Lee viittasi Seegenin 'Täydellisen seulonnan ratkaisuun' ja esitti, että järjestelmä auttaisi tehokkaasti rajoittamaan pitkittynyttä COVID-19 -pandemiaa. 'Täydellisen seulonnan ratkaisun' on yksivaiheinen järjestelmä, joka pystyy varmistamaan yhdellä reaaliaikaisella PCR-testillä, onko henkilö saanut perustyypin koronavirustartunnan vai onko kyseessä virusvariantti. Nykyisin terveysviranomaisten täytyy suorittaa ylimääräinen geenisekvensointivaihe erottaakseen olemassa olevia COVID-19 -muunnoksia PCR-standarditestien jälkeen, mikä pidentää automaattisesti testausaikaa.

Seegenen 'Täydellisen seulonnan ratkaisun' pohjana ovat yhtiön uusimpien muunnosten diagnoositestit, AllplexTM SARS-CoV-2 Master Assay ja AllplexTM SARS-CoV-2 Variants I Assay. AllplexTM SARS-CoV-2 Master on ihanteellinen COVID-19 -seulontamenetelmä, sillä se ilmaisee, onko henkilön positiivisen tuloksen aiheuttaja COVID-19 tai jokin virusmuunnos. Ensimmäisen testikierroksen jälkeen Seegenen AllplexTM SARS-CoV-2 Variants I Assay auttaa tunnistamaan useita muunnosvariantteja vain yhdellä reaktiolla.

Uusi AllplexTM SARS-CoV-2 Master Assay -testi havaitsee yhteensä 10 kohdetta, mm. neljä koronavirusgeeniä (E-geeni, RdRP-geeni, N-geeni ja S-geeni) sekä viisi määritettyä virusmuunnosta, joiden alkuperä on löydetty, mukaan lukien muunnokset B1.1.7, B.1.351, P.1 ja B.1.1.207. Seegenen muunnosten diagnoositesti on ensimmäinen laatuaan, joka pystyy havaitsemaan yhtä aikaa useita koronavirusgeenejä ja eri virusmuunnoksia, myös helpommin tarttuvia ja tappavampia versioita. Se on ihanteellinen ja taloudellinen tapa seuloa koronavirusgeenejä pandemian riehuessa edelleen viruksen perusmuodossa ja virusmuunnoksina. Tri Lee lisäsi, että "Seegenen 'Täydellisen seulonnan ratkaisu' tulee olemaan kriittisessä roolissa COVID-19 -pandemian uusien nopeasti leviävien muunnosten hallinnassa."

Myös tämän vuoden maailman tieteellisessä symposiumissa tri Nakmoon Sung Seegene Medical Foundation -säätiöstä kertoi kliinisistä tutkimustuloksista, jotka koskivat sellaisten SARS-CoV-2 -mutaatioiden havaitsemista, joiden tiedetään liittyvän variantteihin, sekä hengitysteiden taudinaiheuttajien aiheuttamien yhteisinfektioiden havaitsemista COVID-19 -potilailla. Positiivisissa COVID-19 -tapauksissa SARS-CoV-2 -osuus vaihtelee COVID-19 -mutaatiovarianteissa on noussut tasolle 3,5 % viime helmikuussa edellisen kuukauden tasolta 1,2 %. Tällaiset kliiniset tutkimukset osoittavat, että Seegenen diagnoositestit pystyvät seulomaan COVID-19 -virusta ja virusmuunnoksia vain yhdellä PCR-testillä. Tutkittaessa yhteisinfektiotapauksia voimme nähdä, että 8,8 % positiivisista COVID-19 -tapauksista ilmenee myös toinen tartuntatauti, mm.-influenssa A, RSV, rhinovirus, metapneumovirus ja Mycoplasma pneumoniae.

Kliinisiin tietoihin viitaten tri Sung sanoi, että "nopea diagnoosijärjestelmä on äärimmäisen kriittinen apuväline, joka auttaa hallitsemaan COVID-19 -pandemian puhkeamista uudelleen," ja hän lisäsi, että "tarkasta yhden vaiheen diagnoosista tulee globaali standardi koronaviruksen ja muiden hengityselinsairauksien havaitsemisessa tarkan hoidon tarjoamisen vuoksi".

