Seegene esittelee uuden SARS-CoV-2-varianttitestin, jolla voidaan seuloa kuusi (6) virusvarianttia, mukaan lukien delta- ja deltaplus-variantit

Seegene tuo markkinoille uuden PCR-testin, jolla voidaan seuloa kuusi (6) SARS-CoV-2 varianttia mukaan lukien delta- ja deltaplusvariantit, jotka ovat vastuussa viimeaikaisesta globaalista COVID-19 tapausten kasvusta.

Uusi CE-IVD-merkittyjen varianttien tunnistussarja erottaa kymmenen yleisintä COVID-19-varianttia, mukaan lukien alfa-, beeta-, epsilon- ja delta-variantit, kun sitä käytetään yhdessä yhtiön ensimmäisen, maaliskuussa lanseeratun varianttien tunnistussarjan kanssa.

SEOUL, Etelä-Korea, 16. heinäkuuta 2021 /PRNewswire/ -- Etelä-Korean johtava bioteknologiayritys Seegene Oy (KQ 096530) on ilmoittanut lanseeraavansa uuden SARS-CoV-2-varianttien diagnostiikkatestin, jolla voidaan seuloa uusia viruksen muunneksia, mukaan lukien delta- ja deltaplus-variantit, joista on tullut maailmanlaajuisesti kiertävän viruksen hallitseva versio.

Seegene ilmoitti 30. kesäkuuta saaneensa CE-IVD merkinnän 'Allplex™ SARS-CoV-2-variantti II -testille,' joka on uusi lisä yhtiön varianttitesteihin. Tesiti pystyvät havaitsemaan tärkeimmät SARS-CoV-2:n geneettiset mutaatiovariantit kuten L452R, W152C, K417T ja K417N. Yhdessä reaktiossa, varianttitesti tunnistaa yhteensä kuusi COVID-19-varianttia, joiden tiedetään olevan peräisin Intiasta (delta, deltaplus, ja kappa) Brasiliasta (gamma)(), Kaöiformiasta USA.sta (epsilon) sekä Etelä-Afrikasta peräisin oleva beeta) Päivittäisten uusien tartuntamäärien kasvaessa räjähdysmäisesti, uuden testin lanseeraus tulee luultavasti olemaan keskeisessä roolissa delta- ja deltaplus-varianttien leviämisen seurannassa. Näitä variantteja pidetään vastuussa suurimmasta osasta uusia tartuntoja.

Aiemmin tänä vuonna, Maailman terveysjärjestö (WHO) luokitteli delta-varianttin 'huolestuttavaksi' koska tämän variantin epäillään pian syrjäyttävän muut variantit. Uuden deltaksi nimetyn piikkiproteiinin mutation, joka tunnetaan tarkemmin K417N:na, ilmaantuminen on myös herättänyt huolta maailmanlaajuisesti, sillä sen tiedetään olevan tarttuvampi kuin delta ja sillä tiedetään olevan rokoteresistenssiä. Näistä erittäin tarttuvista muunnoksista on viime aikoina tullut maailmanlaajuinen uhka. Joissain maissa, kuten Isossa-Britanniassa ja Indonesiassa delta-variantti on hallitseva variantti, jonka osuus on noin 90% uusista tapauksista. Myös muissa maissa, kuten Yhdysvalloissa, vaikka tämä variantti on ollut vain noin 20% :lla tartunnoista, mutta määrä näyttää kaksinkertaistuvan kahden viikon välein.

Näissä olosuhteissa 'Allplex™ SARS-CoV-2-variantti II testin' käyttöönotto on saanut paljon maailmanlaajuista huomiota, koska testillä voidaan seuloa sekä delta- että deltaplus-variantteja, sekä muita yleisimpiä COVID-19-variantteja. Seegene kertoi myös onnistuneensa kehittämään vain tutkimuskäyttöä varten tarkoitettun diagnostiiikkatestin , 'Allplex™ SARS-CoV-2/P681R -testi,' kohdentumaan tarkasti delta ja deltaplus-variantteihin. Yhtiö kertoo, että näiden kahden testin yhteiskäytön avulla tutkijat pystyisivät erottamaan delta ja deltaplus-variantit muista geneettisistä mutaatioista.

Vaikka monet maat yrittävät nopeuttaa rokotusprosessia, kansainvälinen rokoteallianssi Gavi muistuttaa seurantaseulonnan merkityksestä sanomalla, että deltaplus-variantti löydettiin rutiiniseulonnassa. Seegene väittää, että kahden testin yhdistelmällä 'Allplex™ SARS-CoV-2-variantti II -testi' ja 'Allplex™ SARS-CoV-2-variantti I -testi' voidaan seuloa melkein kaikki olemassa olevat VOC COVID-19-variantit. Koska kahden testin yhteiskäytöllä voidaan tunnistaa useita variantteja yhdessä testissä, se nopeuttaa myös tavanomaista testausprosessia, joka vaatii lisätestiä uusien varianttien tunnistamiseksi. Näin Seegenen varianttitunnistuspaketista odotetaan 'yleistä standardia,' jolla pyritään estämään uusien pandemioiden syntymistä.

" Delta- ja deltaplus-varianttien ominaisuuksiin kuuluvat lisääntynyt tarttuvuus, lyhyt itämisaika ja mahdollinen rokotteen tehon heikkeneminen," sanoi Min-cheol Lee, Seegenen teknologiajohtaja. "Tiedän, että delta-variantit aiheuttava tällä hetkellä paljon huolta. Vaikka asiantuntijat ja WHO neuvovat yleisöä ja hallituksia pysymään valppaina, uskon, että kahdella uusimmalla diagnostisella testillämme tulee olemaan keskeinen rooli erilaisten virusten varhaisessa havaitsemisessa ja ehkäisemäänSARS-CoV-2 :n leviämistä laajemmalle," hän lisäsi.

