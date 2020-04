Seegene exporta 10 milhões de testes diagnósticos de COVID-19 para mais de 60 países

SEUL, Coreia do Sul, 22 de abril de 2020 /PRNewswire/ -- A Seegene, Inc., desenvolvedora líder de testes de diagnóstico multiplex, anunciou hoje que a empresa exportou mais de 10 milhões de testes Allplex ™ 2019-nCoV Assay para mais de 60 países, o que representa uma porção significativa do total de testes de COVID-19 realizados mundialmente.

A proatividade da Seegene em desenvolver o kit de testes para COVID-19, com sua capacidade de desenvolvimento de testes rápidos através de um sistema próprio de big data baseado em IA, permitiu que vários países expandissem aceleradamente sua capacidade de testes à medida que o vírus começava a se alastrar pelo planeta.

A demanda pelos testes da Seegene continua aumentando conforme os mesmos ganham reputação por sua alta qualidade e eficiência. O teste traz como característica exclusiva a identificação de 3 genes alvo diferentes (genes E, RdRP e N) em um único tubo de reação através de tecnologias química para multiplex próprias, que permite resultados precisos e maximiza a produtividade da testagem em grandes volumes. Combinado com seu sistema de automação e software avançado, o teste da Seegene comprovou mundialmente ser eficaz para testagem em larga escala, componente chave no controle de situações de surto.

A Seegene atualmente exporta mais de 3 milhões de testes por semana. A companhia alcançará a capacidade de fabricação de mais de 20 milhões de testes em Maio, e continuará aumentando sua produção de forma a atender a inalcançada e crescente demanda de todo o mundo.

"Nós temos assumido novos desafios diariamente para atender às necessidades globais, enquanto continuamos a enfrentar circunstâncias inesperadas decorrentes do aumento explosivo de produção e exportação. Estou extremamente orgulhoso de como temos conseguido contribuir na luta contra o vírus e do fato de nossas tecnologias de ponta em diagnóstico molecular estarem desempenhando um papel importante nessa luta" disse o Dr. Jong-Yoon Chun, CEO da Seegene.

A Seegene também se uniu à sua afiliada, a Seegene Medical Foundation (SMF), um dos laboratórios de referência na Coreia com maior capacidade de testagem de COVID-19 (mais de 15.000 testes por dia) para auxiliar países com necessidade de testar o vírus de forma exponencial e emergencial. A SMF está preparada para entregar resultados em até 24 horas a partir da chegada das amostras estrangeiras. Enquanto a pandemia de COVID-19 continua a causar estragos por todo o mundo, a Seegene e a SMF se organizaram para fazer sua parte em oferecer os tão necessários testes bem e a capacidade de testagem.

Sobre a Seegene

A Seegene (KQ: 096530) é uma pioneira mundial em diagnóstico molecular in vitro baseado em sintomas, focada no avanço da ciência para desenvolvimento de tecnologias moleculares multiplex e na fabricação de reagentes e instrumentos para diagnóstico in vitro multiplex. A força-motriz da Seegene é sua paixão pela disseminação do diagnóstico molecular multiplex visando melhorias na qualidade de vida e saúde das pessoas. Através de suas tecnologias exclusivas inovadoras, a Seegene tem feito contribuições significativas oferecendo as soluções em diagnóstico molecular mais econômicas e clinicamente práticas para doenças infecciosas, genética, farmacogenética e oncologia. Para mais informações, visite www.seegenebrazil.com.br e www.seegene.com.

FONTE Seegene

Related Links

http://www.seegene.com



SOURCE Seegene