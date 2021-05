Seegene fait état de résultats solides au premier trimestre de 2021 avec 351,8 milliards de wons

SEEGENE AFFICHE UN BÉNÉFICE D'EXPLOITATION DE 193,9 MILLIARDS DE WONS, SOIT UN BOND DE 388 % PAR RAPPORT À L'ANNÉE PRÉCÉDENTE

MALGRÉ DES INVESTISSEMENTS CONSTANTS EN RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT ET DANS LES EMPLOYÉS, LE RATIO DES BÉNÉFICES D'EXPLOITATION EST DE 55 %

SÉOUL, Corée du Sud, 14 mai 2021 /PRNewswire/ -- Seegene Inc. (KQ 096530), une entreprise spécialisée dans les diagnostics moléculaires, a présenté ses résultats financiers pour le premier trimestre de 2021, avec des rapports indiquant des bénéfices solides. L'entreprise de biotechnologie a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 351,8 milliards de wons, soit une augmentation de 330 % par rapport à la même période l'an dernier et un record pour le premier trimestre. Le bénéfice d'exploitation s'établit à 193,9 milliards de wons, une hausse de 388 % par rapport à l'année précédente, ce qui reflète une croissance soutenue des ventes de tests de dépistage de l'entreprise.

Myungkun Kim, directeur général principal de la division des relations internationales et publiques de Seegene, a déclaré : « L'entreprise a été capable de générer un ratio annuel des bénéfices d'exploitation de 55 %, montrant ainsi clairement sa capacité à se gérer efficacement malgré des investissements constants dans la recherche et le développement et l'expansion de la main-d'œuvre. L'aboutissement de ces investissements devrait davantage faire croître ce ratio. »

Myungkun Kim a ajouté : « La performance florissante de Seegene a été soutenue par une augmentation continue de la demande pour des tests de dépistage des variants et par le retour à la normale d'un nombre croissant de gouvernements à l'échelle mondiale qui se traduit par un dépistage de masse dans les écoles et les lieux de travails. » Selon lui, l'entreprise devrait connaître une nouvelle hausse des ventes en pénétrant de nouveaux marchés et en lançant des produits et des technologies inédits. Ajoutant que « même si le deuxième trimestre devrait afficher un volume de ventes comparable à celui du premier trimestre en raison d'un retard dans les contrats d'approvisionnements qui se reflète dans les chiffres de vente réels, la deuxième moitié de l'année semble encore plus prometteuse ».

Récemment, Seegene a obtenu un contrat d'approvisionnement public de tests de dépistage de la COVID-19 d'une valeur de plus de 89,3 millions d'euros avec l'Italie, un accord de marchés publics distinct d'une valeur de 16 209 150 livres sterling avec l'Écosse et un contrat d'approvisionnement d'une valeur de 19,3 millions d'euros avec Allemagne.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1357790/Seegene_logo_Logo.jpg

Related Links

https://www.seegene.com/



SOURCE Seegene Inc.