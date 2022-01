Seegene flyver 1,7 millioner COVID-19-tests med et chartret fly til Israel, der kæmper mod Omikron-varianten

Den 29. december vil Seegene levere Allplex™ SARS-CoV-2 Master Assay, der foregribende kan påvise Omikron-varianten på det primære screeningstrin

Tidligere på måneden lejede virksomheden et privatfly til at levere 2,8 millioner COVID-19 diagnostiske tests til en række europæiske lande, herunder Italien, Spanien, Belgien, Tjekkiet og Litauen

SEOUL, Sydkorea, 5. januar 2022 /PRNewswire/ -- Seegene Inc. (KQ 096530), Sydkoreas førende virksomhed inden for molekylær diagnostik, meddelte i dag, at de vil levere COVID-19-testreagenser med et privatfly til Israel, der oplever akut mangel i forbindelse med genopblussen af nye coronatilfælde på grund af Omikron-varianten. I alt 1,7 millioner Allplex™ SARS-CoV-2 Master Assays og tilhørende forbrugsvarer vil blive sendt afsted den 29. december.

Seegenes Allplex™ SARS-CoV-2 Master Assay kan fastslå, om en person er inficeret med SARS-CoV-2-virus, og om han/hun er smittet med Omikron-varianten. Testen er rettet mod fire gener (E, RdRP, N og S) sammen med fem mutationer: HV69/70 deletion, Y144 deletion, E484K, N501Y, P681H. Blandt disse signalerer HV69/70, N501Y og P681H tilstedeværelsen af Omikron, baseret på de varianter, der cirkulerer lige nu. Ifølge klinisk forskning i et sydafrikansk laboratorium matchede testresultaterne fra Allplex™ SARS-CoV-2 Master Assay 100 % med resultaterne fra yderligere sekventering, hvilket bekræfter, at testen kan påvise Omikron præcist.

Dette er den anden nødforsendelse til Israel. Den første var i april 2020. Denne gang blev flyet lejet af Seegenes israelske partner, HY Laboratories, der havde brug for hjælp til at kunne bidrage til at opfylde den aktuelle efterspørgsel i landet.

Den 19. december hyrede virksomheden ligeledes et privatfly til at levere 2,8 millioner COVID-19-tests til en række europæiske lande, herunder Italien, Spanien, Belgien, Tjekkiet og Litauen, da antallet af nye smittede er steget voldsomt efter fremkomsten af Omikron.

"Efterspørgslen efter tests er steget dramatisk efter fremkomsten og den hurtige spredning af Omikron-varianten", siger dr. Jong-Yoon Chun, Seegenes grundlægger og CEO. "Selv om omkostningerne og indsatsen i forbindelse med de chartrede fly kan synes ekstreme, mener vi, at det både er en prioritet og vores ansvar at støtte den globale kamp mod pandemien. Vi håber, at vi kan være til hjælp for alle disse lande."

