Seegene fortsätter att stödja Israels ansträngningar att hantera omikron-varianten, snabblevererar fem miljoner tester

Seegene exporterar covid-19-test som detekterar covid-19 och omikron tillsammans med sin Master Assay som särskiljer mellan covid-19 och andra respiratoriska virus

SEOUL, Sydkorea, 20 januari, 2022 /PRNewswire/ – Seegene Inc. (KQ 096530), Sydkoreas ledande företag inom molekylärdiagnostik, meddelade idag att man har levererat drygt fem miljoner covid-19-tester till Israel för att hjälpa till att upptäcka och minska spridningen av omikron-varianten. Företaget skickade 1,7 miljoner diagnostiska tester och tillhörande förbrukningsartiklar i december 2021, och ytterligare 3,4 miljoner tester planeras för leverans i januari.

Liksom stora delar av världen började Israel få brist på covid-19-tester eftersom omikron drev på nya fall på en oöverträffad nivå. Mer allvarligt är att antalet influensa- eller "fluronapatienter", som samtidigt kan vara infekterade med influensa och covid-19, verkar öka i vinter. Seegenes snabba leverans av covid-19-tester förväntas täcka cirka 57 % av Israels totala befolkning på 9 miljoner och spela en avgörande roll för att kontrollera den potentiella twindemic-säsongen.

"Vi ska fortsätta att stödja länder i behov av covid-19-tester för att förbättra den globala hälsan", säger dr Jong-Yoon Chun, Seegenes grundare och vd. "Seegenes exakta covid-19-tester tycks kunna bli nyckeln till de globala ansträngningarna att återgå till det normala med hjälp av screening av alla covid-19-varianter och syndromtester med den respiratoriska essentiella panelen. Båda testerna kommer också att hjälpa till att hantera tillvaron med covid-19 och andra luftvägsinfektioner."

Seegene ska skicka olika produkter till Israel, inklusive sin Allplex™ SARS-CoV-2 Master Assay och Allplex SARS CoV-2 FluA/FluB/RSV Assay.

Seegenes Allplex™ SARS-CoV-2 Master Assay kan snabbt avgöra spridningen av den nya omikronvarianten i realtid med multiplex PCR-teknik, vilket snabbt identifierar positiva fall och varianterna i en och samma reaktion.

Allplex™ SARS CoV-2 FluA/FluB/RSV-analys kan avgöra den exakta orsaken till respiratoriska symtom. I ett och samma test kan man särskilja mellan influensa A och B, RSV och covid-19.

Om Seegene, Inc.

Seegene, Inc. grundades i Seoul, Sydkorea år 2000 och har dotterbolag i USA, Kanada, Tyskland, Italien, Mexiko, Brasilien, Colombia och Mellanöstern. Seegene, Inc., ett företag inom in vitro-diagnostik (IVD), har genom sin banbrytande FoU-verksamhet omsatt innovativ teknik till produkter. Seegene äger sin ursprungliga patentteknik, inklusive DPO™ (Dual Priming Oligonucleotide) för multipel målförstärkning; TOCE, för multipel måldetektering i en enskild kanal; MuDT, världens första PCR-teknik i realtid som tillhandahåller individuella Ct-värden för flera mål i en och samma kanal för kvantitativa analyser; och mTOCE™, multiplex mutationsdetekteringsteknik. Med sina banbrytande molekylära diagnostiktekniker (MDx), som tillämpas på diagnostiska satser kit och andra verktyg, har Seegene förbättrat känsligheten, specificiteten och sjukdomstäckningen hos PCR-test till oöverträffade nivåer, tack vare sina exakta PCR-produkter med hög multiplex nivå, som samtidigt inriktar sig på och upptäcker gener från flera patogener per respektive fluorescenskanal. Funktionen sparar dramatiskt tid och kostnader för testningen. Seegene fortsätter att sätta nya standarder för MDx med sina banbrytande innovationer.

