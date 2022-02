Seegene hjælper fortsat Israel i kampen mod Omikron-varianten med leveringen af fem millioner tests

Seegene skal eksportere COVID-19-tests, der påviser COVID-19 og Omikron, sammen med deres Master Assay, der skelner mellem COVID-19 og andre luftvejsvira

SEOUL, Sydkorea, 3. februar 2022 /PRNewswire/ -- Seegene Inc. (KQ 096530), Sydkoreas førende virksomhed inden for molekylær diagnostik, meddelte i dag, at de har leveret over fem millioner COVID-19-tests til Israel for at hjælpe med at påvise Omikron-varianten og inddæmme spredningen af den. Virksomheden sendte 1,7 millioner diagnostiske tests og tilhørende forbrugsmaterialer i december 2021, mens yderligere 3,4 millioner tests er planlagt til levering i januar.

Ligesom store dele af verden begyndte Israel at opleve mangel på COVID-19-tests, da Omikron forårsagede en hidtil uset stigning i smittetilfælde. Derudover synes antallet af influenza- eller "flurona"-patienter, der kan være coinficeret med influenza og COVID-19, at stige denne vinter. Seegenes hurtige levering af COVID-19-test forventes at dække omkring 57 % af Israels samlede befolkning på 9 mio. og spille en afgørende rolle i håndteringen af en sæson med en potentiel "twindemic" (dobbeltepidemi).

"Vi vil fortsat hjælpe lande, der har brug for COVID-19-tests for at forbedre den globale sundhed," siger dr. Jong-Yoon Chun, Seegenes grundlægger og CEO. "Det er tydeligt, at Seegenes nøjagtige COVID-19-tests, der screener for alle COVID-19-varianter og syndromiske tests med et essentielt respiratorisk panel, kan blive en stor hjælp i den globale indsats for at vende tilbage til normale tilstande. Begge tests vil også hjælpe med at håndtere en hverdag med COVID-19 og andre luftvejsinfektioner."

Seegene vil sende forskellige produkter til Israel, herunder deres Allplex™ SARS-CoV-2 Master Assay og Allplex™ SARS CoV-2 FluA/FluB/RSV Assay.

Seegenes Allplex™ SARS-CoV-2 Master Assay kan hurtigt afgøre spredningen af den nye Omikron-variant med multiplex real-time PCR-teknologi, der hurtigt identificerer positive tilfælde og deres varianter i en enkelt reaktion.

Allplex™ SARS CoV-2 FluA/FluB/RSV Assay kan bestemme den nøjagtige årsag til luftvejssymptomer. En enkelt test kan skelne mellem influenza A og B, RSV og COVID-19.

Besøg www.seegene.com for yderligere information.

Om Seegene, Inc.

Seegene, Inc. blev grundlagt i Seoul, Sydkorea i 2000 og har datterselskaber i USA, Canada, Tyskland, Italien, Mexico, Brasilien, Colombia og Mellemøsten. Seegene, Inc. er en virksomhed inden for in vitro-diagnostik (IVD), der har forvandlet innovative teknologier til produkter gennem deres banebrydende F&U-aktiviteter. Seegene ejer deres oprindelige patentteknologi, herunder DPO™ (oligonukleotid med dobbelt priming) til amplifikation af flere targets; TOCE™ til påvisning af flere targets i en enkelt kanal; MuDT™, verdens første real-time PCR-teknologi, der giver individuelle Ct-værdier til flere targets i en enkelt kanal til kvantitative tests og mTOCE™ multiplex-teknologi til påvisning af mutationer. Med anvendelsen af disse avancerede teknologier til molekylær diagnostik i deres diagnostiske kits og andre værktøjer, har Seegene forbedret sensitiviteten, specificiteten og omfattede sygdomme pr. PCR-test (polymerase-kædereaktion) til hidtil usete niveauer, ved at tilbyde multiplex-PCR-produkter, der er rettet mod og kan påvise gener fra flere patogener samtidigt og nøjagtigt for hver fluorescenskanal. Dette reducerer i høj grad både testtid og omkostninger. Seegene sætter fortsat nye standarder inden for molekylærdiagnostik med banebrydende innovationer.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1357790/Seegene_logo_Logo.jpg

SOURCE Seegene Inc.