Seegene introducerer hurtigt en ny PCR-test, der kan identificere omikron-varianten, dens "stealth"-version og alle såkaldt bekymrende varianter (VOC'er) i et enkelt testrør

Umiddelbart efter at Verdenssundhedsorganisationen (WHO) annoncerede opdagelsen af omikron-varianten, implementerede Seegene deres AI-baserede in-silico -system og gennemførte udviklingen af deres nye test inden for én uge.

Den nye RT-PCR-test er rettet mod i alt fem analytter i et enkelt testrør, herunder RdRP-genet, der bekræfter positive COVID-19-tilfælde, og tre centrale omikron-S-genmutationer: E484A, N501Y og HV69/70 deletion. Der er også inkluderet Endo IC, der fungerer som en kontrol af prøvens gyldighed. Analysen blev valideret ved hjælp af variabel nukleinsyre fra COVID-19-prøver, herunder alfa-, beta-, gamma-, delta- og omikrontilfælde.

Denne seneste test kan skelne mellem omikron-varianten og dens "stealth"-version. Den nyligt fremkomne "stealth"-version mangler visse egenskaber (HV69/70 deletion), der anvendes i andre PCR-tests for at identificere omikron-varianten. Seegenes egen mTOCE-teknologi gør det muligt at søge efter flere genetiske mutationer i S-genet, så testen nøjagtigt kan skelne den nye "stealth"-variant fra standard omikron.

"Vores forskere følger omhyggeligt spredningen og udviklingen af SARS-CoV-2 i alle dele af verden, så vi kan reagere så hurtigt og effektivt som muligt med rettidige diagnostiske test," siger Dr. Chun, CEO hos Seegene. "Vi lærer stadig om omikron, men alle tegn peger på, at denne variant er endnu mere smitsom end delta. Det er derfor, vi reagerede så hurtigt og anvendtevores AI-baserede udviklingssystem til at designe og udvikle med stor nøjagtighed. Vi er klar til udfordringerne med kommende varianter."

Da Covid-19 begyndte at sprede sig i begyndelsen af 2020, udnyttede Seegene deres udviklingsplatform og egen high-multiplex RT-PCR-teknologi til at producere et af de første testkit til Covid-19 på blot to uger. I dag er Seegene i stand til hurtigt at udvikle nye tests, når nye varianter opstår, ved hjælp af virksomhedens in-silico autoovervågning af big data. Denne overvågning har gjort det muligt for virksomheden at udvikle tests, der screener størstedelen af de virusvarianter, der er blevet opdaget globalt, ved hjælp af Seegenes eksisterende COVID-19-tests.

Billede - https://mma.prnewswire.com/media/1706433/image_1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1357790/Seegene_logo_Logo.jpg

SOURCE Seegene