Seegene julkaisee täysin automaattisen molekyylitestausjärjestelmän vuoden 2021 AACC-tapaamisessa

Seegene julkaisee ensimmäisen täysin automaattisen MDx-järjestelmänsä STARlet-AIOS: All-in-One System -järjestelmän vuoden 2021 AACC-tapaamisessa Atlantassa, Yhdysvaltain Georgiassa

AIOS on MDx-järjestelmä, joka integroi Seegenen nesteenkäsittelijän ja reaaliaikaiset PCR-instrumentit.

Seegenen MDx-järjestelmä käyttää tehokkaasti laajaa valikoimaa Seegenen oireperustaisia analyysejä.

SOUL, Etelä-Korea, 5. lokakuuta 2021 /PRNewswire/ -- Seegene Inc. (KQ 096530), johtava molekyylidiagnostiikkaan erikoistuva bioteknologiayritys, julkaisee täysin automaattisen PCR-testausjärjestelmän (MDx) vuoden 2021 AACC -vuosittaisessa tiedetapaamisessa ja kliinisten laboratorioiden messuilla, joka järjestetään 26.-30. syyskuuta 2021 Atlantassa, Yhdysvaltain Georgiassa.

AACC on korkeatasoinen kliinisten laboratoriotuotteiden ja palvelujen messut jo 73 vuoden ajalta. Tähän kansainväliseen tapahtumaan kutsutaan suurimmat laboratoriolääketieteellisen yhteisön jäsenet, mukaan lukien 700 kansainvälistä IVD-yritystä. Seegene on osallistunut tähän tapahtumaan vuodesta 2007 lähtien muiden kansainvälisten IVD-yritysten ohella.

Tässä tapahtumassa Seegene julkaisee AIOS:n, ensimmäisen, täysin automaattisen MDx-järjestelmänsä. AIOS tarjoaa tehokkaan ja reaaliaikaisen PCR-tuotteen, joka alkaa nukleiinihapon eristämisellä, jatkuu reaaliaikaisella PCR:llä ja päättyy tulosten tulkintaan. AIOS on täysin automaattinen syndrominen MDx-järjestelmä, joka on suunniteltu modulaariseksi konseptiksi. Se yhdistää Seegenen lukuisia huippuluokaaedustavia reaaliaikaisia PCR-teknologioita.

Huomionarvoista AIOS:ssä on, että sen MDx-järjestelmä koostuu itsenäisistä ja irrotettavista moduuleista sekä sen yksinoikeudellisesta ohjelmistoarkkitehtuurista. Toisin kuin muiden valmistajien yksiosaiset järjestelmät, AIOS on suunniteltu siten, että erotin/nesteenkäsittelijä ja PCR-instrumentti on integroitu yrityksen kehittämään robottikäsivarsimoduuliin. Sairaalat ja laboratoriot voivat joko hankkia täyden AIOS-järjestelmän tai integroida olemassa olevat instrumenttinsa paikan päällä, jos niillä on jo Seegenen nesteenkäsittelijä ja reaaliaikainen PCR-instrumentti.

Muihin kohokohtiinkuuluvat tehokas, automatisoitu, syndrominen MDx-järjestelmä. Lisäksi se hyödyntää lukuisia Seegenen markkinoilla olevia analyysejä, mikä mahdollistaa oirepohjaiset testit. Lopuksi, se kykenee tunnistamaan tietyn oireen täsmällisen syyn yhdessä putkessa tehtävästä analyyista, mikä mahdollistaa sekä kustannus- että aikatehokkaan testauksen. Seegene huomautti, että myös pienillä ja keskisuurilla sairaaloilla on varaa AIOS-järjestelmään sen ainutlaatuisten modulaaristen ja analyyttisten ominaisuuksien ansiosta.

"AIOS edustaa Seegenen vuosikymmeniä vanhaa sitoumusta kehittää huippuluokan teknologioita molekyylidiagnostiikan alalla", totesi tri Jong-Yoon Chun, Seegenen toimitusjohtaja. "Uskon, että AIOS tukee kansanterveyttä tekemällä MDx:n helpommin saatavan jokapäiväisessä elämässä."

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1357790/Seegene_logo_Logo.jpg

SOURCE Seegene Inc.