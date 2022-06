Seegene julkistaa "12 dollarin PCR-testausaloitteen" COVID-19-pandemian lopettamiseksi

Sisältää oireettoman testauksen yhteisöpohjaisissa laitoksissa laajan leviämisen estämiseksi

COVID-19-tartunnan, influenssan ja RSV:n säännöllinen testaus on välttämätöntä turvallisuudelle viruksentorjuntarajoituksia helpotettaessa

PCR-testit hinnoitellaan edullisiksi, mikä on mahdollista Seegenen 20 vuoden asiantuntemuksen ansiosta

"Täysi tuki maille, jotka liittyvät Seegenen kampanjaan, jotta turvallinen paluu normaaliin voidaan taata"

SOUL, Etelä-Korea, 21. kesäkuuta 2022 /PRNewswire/ -- Seegene Inc. (KQ096530), Etelä-Korean johtava molekyylidiagnostiikkayhtiö (MDx), julkisti tänään maailmanlaajuisen aloitteen ennaltaehkäisevästä ja rutiiniluonteisesta PCR-testauksesta, jonka tarkoituksena on auttaa yksilöitä pysymään turvassa ja terveenä COVID-19-aikakaudella. Tri Jong-Yoon Chun, Seegenen toimitusjohtaja, sanoo, että aloite on suunniteltu auttamaan ihmisiä palaamaan turvallisesti normaaliin ja tukemaan maailmanlaajuisia pyrkimyksiä lopettaa COVID-19 ja ehkäistä tulevia taudin puhkeamisia.

On raportoitu, että kaksivuotisen pandemian aikana tavallinen influenssa ja flunssat ovat olleet vähäisiä, mutta määrät ovat nousseet maiden kautta maailman poistaessa sosiaalisen etäisyyden rajoituksia ja maskimääräyksiä. Asiantuntijat ovat myös varoittaneet, että mahdollisesti vaaralliset mutaatiot saattavat jäädä huomaamatta vähentyneen PCR-testauksen vuoksi sillä valtiot eivät enää tarjoa niitä ilmaiseksi. Ihmisten on nyt valvottava terveyttään omalla kustannuksellaan pysyäkseen turvassa.

Seegenen In-life PCR -aloite sisältää 1) oireettoman testauksen viruksen varhaiseksi havaitsemiseksi, 2) syndromisen hengitystiepatogeenientestauksen viruksen torjunnan helpottuessa ja 3) PCR-testien saatavuuden parantaminen edulliseen hintaan.

Ennalta ehkäisevä oireeton testaus. PCR-testeillä voidaan tunnistaa tartunnan saaneet, joilla on lieviä tai ei ollenkaan oireita. Yhdysvaltain tautikeskuksen tutkimuksessa todettiin, että oireeton tai presymptomaattinen henkilö on vastuussa noin 60 %:sta COVID-19-tartuntoja. Säännöllisen, jopa ilman lääkärin määräystä tapahtuvan, oireettomien ihmisten testauksen odotetaan auttavan hillitsemään laajalle levinneitä tartuntoja yhteiskunnallisissa laitoksissa, kuten kouluissa, kirkoissa ja hoitokodeissa, ja turvaavan turvallisen paluun normaaliin elämään.

Syndrominen testaus on ratkaisevan tärkeää määritettäessä, mikä virus on vastuussa henkilön oireista ja mitä hoitoa vaaditaan. Seegene tulee toimittamaan Allplex™ SARS-CoV-2 FluA/FluB/RSV -testiä, jolla voidaan havaita samanaikaisesti SARS-CoV-2 (N-, RdRP- ja S-geenin välityksellä), influenssa A ja B sekä RSV (A/B). WHO suosittelee vähintään kahden kohdegeenin seulontaa SARS-CoV-2:lle. Seegenen testissä tunnistetaan kolme, jotta havaitsemistarkkuus säilyy, jos uusia COVID-19-muunnoksia ilmaantuu. Kuuden kohteen testiin sisältyy myös kaksi sisäistä kontrollia tarkkuuden parantamiseksi. PCR-testien parempi saatavuus ja edullisuus. PCR-testejä pidetään yleisesti erittäin kalliina. Seegene työskentelee sairaaloiden ja laboratorioiden kanssa, jotta testin hinnaksi tulisi noin 12 dollaria sen saatavuuden parantamiseksi ja rutiinitestauksen kannustamiseksi. Erittäin moninaiset teknologiat, jotka perustuvat yrityksen yli 20 vuoden kokemukseen molekyylidiagnostiikasta, ovat mahdollistaneet sen, että Seegene voi alentaa markkinoille pääsyn estettä.

"12 dollarin PCR-testikampanjan odotetaan auttavan Seegeneä täyttämään sitoumuksensa tuoda molekyylidiagnoosit kaikkien saataville", sanoi tri Chun. "Olen varma, että rutiininomaisesta PCR-testauksesta tulee paras ratkaisu COVID-19-pandemian lopettamiseen. Seegene tarjoaa täyden tuen kaupungeille ja maille, jotka ryhtyvät yhteistyöhön kanssamme pandemian tehokkaampaa seuraamista ja hillitsemistä varten."

