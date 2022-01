Seegene lança plano para o futuro dos diagnósticos moleculares, incluindo plataforma aberta de desenvolvimento na 40ª Conferência Anual de Saúde da J.P. Morgan

SEUL, Coreia do Sul, 19 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ --A Seegene Inc. (KQ 096530), líder em diagnóstico molecular (MDx) da Coreia do Sul, lançou hoje seu plano para o futuro durante uma apresentação na 40ª Conferência Anual Virtual de Saúde da J.P. Morgan. O Dr. Jong-Yoon Chun, CEO da Seegene, propôs três soluções estratégicas que direcionam o mundo a "voltar ao normal" contra a pandemia da COVID-19. Além das três soluções, ele também apresentou a plataforma automatizada baseada em IA da empresa com uma ferramenta de desenvolvimento padrão que capacitará os usuários a desenvolver facilmente seus próprios testes de diagnóstico.

Três soluções para "voltar ao normal"

Preparando-se para voltar ao normal em 2022, Dr. Chun delineou três soluções. A primeira é a solução da Seegene para testes em massa locais, com seu sistema MDx totalmente automatizado em várias instalações como escolas, aeroportos, locais de trabalho e outros. Ela oferece um tempo de resposta curto, preço baixo e precisão aprimorada mesmo para casos assintomáticos, que não podem ser detectados por testes rápidos de antígeno. A segunda solução é o sistema de triagem centralizado da Seegene, com um ensaio de diagnóstico recém-desenvolvido que pode multiplicar a capacidade de teste sem investimentos adicionais em instrumentos de laboratório. A terceira solução é a testagem sindrômica de pacientes com sintomas respiratórios. A Seegene já havia apresentado o Allplex™ RV Master Assay, que pode diferenciar simultaneamente dez alvos, incluindo COVID-19, gripe e vírus respiratórios comuns. Esse teste é a chave para abrir o caminho para a normalidade, uma vez que identifica a causa exata dos sintomas respiratórios.

Mudança estratégica para empresa de plataforma MDx

Durante a apresentação, Dr. Chun revelou a mudança estratégica da Seegene para uma empresa de plataforma de diagnóstico molecular, apresentando a plataforma MDx da Seegene para desenvolvimento de testes. Até o momento, o desenvolvimento comercial de produtos MDx tem sido um processo manual trabalhoso que exige pesquisadores altamente qualificados e recursos significativos. "Nossa plataforma digital de desenvolvimento aberto superará as limitações do atual paradigma dos processos de desenvolvimento de produtos MDx, permitindo que os usuários rapidamente projetem e desenvolvam com eficiência seus próprios testes de diagnóstico", disse o Dr. Chun. "Temos o prazer de oferecer nossas tecnologias, softwares e conhecimentos para apoiar o desenvolvimento de testes rápidos e padronizados, que eventualmente ajudará a acelerar o uso do MDx em nossa vida cotidiana."

A plataforma MDx da Seegene integra tecnologias exclusivas e conhecimentos de desenvolvimento que a Seegene desenvolveu nas últimas duas décadas, com um sistema de design automatizado baseado em inteligência artificial (IA). Essa plataforma permite que os usuários da plataforma, independentemente do conhecimento e da experiência que tenham em MDx, desenvolvam testes PCR multiplex em tempo real, o que eventualmente suprirá às necessidades de teste não atendidas em nível local.

Finalmente, o Dr. Chun mostrou sua visão de que a Seegene deu um passo à frente para um novo horizonte, evoluindo para se tornar uma empresa de plataforma MDx. Através de todos esses esforços, a Seegene trará derradeiramente o MDx para a nossa vida cotidiana.

O vídeo completo das observações do CEO estará disponível após o evento no site www.seegene.com/ir_event.

Sobre a Seegene, Inc.

Fundada em Seul, Coreia do Sul, em 2000 e com subsidiárias nos EUA, Canadá, Alemanha, Itália, México, Brasil, Colômbia e Oriente Médio, a Seegene, Inc. é uma empresa de diagnóstico in vitro (IVD) que vem transformando conceitos em produtos por meio de suas atividades pioneiras de P&D. A Seegene possui sua tecnologia de patentes original, incluindo DPO™ (oligonucleotídeo de priming duplo) para amplificação de múltiplos alvos; TOCE™, para detecção de múltiplos alvos em um único canal; MuDT™, a primeira tecnologia de PCR em tempo real do mundo que oferece valores de Ct individuais para múltiplos alvos em um único canal para testes quantitativos; e a tecnologia de detecção de mutação multiplex mTOCE™. Com essas tecnologias de diagnóstico molecular de ponta aplicadas a kits de diagnóstico e outras ferramentas, a Seegene melhorou a sensibilidade e especificidade da PCR (reação em cadeia da polimerase) a níveis sem precedentes, oferecendo produtos PCR multiplex que têm como alvo e detectam genes de múltiplos patógenos simultaneamente, economizando tempo e custo. A Seegene continua a estabelecer novos padrões em diagnóstico molecular oferecendo inovações modernas e econômicas.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1357790/Seegene_logo_Logo.jpg

FONTE Seegene Inc.

SOURCE Seegene Inc.