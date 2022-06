Seegene lança uma iniciativa que viabiliza testes de rotina para ajudar a erradicar a pandemia da COVID-19

A iniciativa inclui testes em pessoas assintomáticas em instalações comunitárias para evitar a disseminação da infecção

Testes regulares de COVID-19, gripe e VSR são cruciais para se manter seguro conforme as restrições antivírus são reduzidas

Os testes de PCR terão preço baixo graças aos 20 anos de experiência da Seegene

"Suporte total para países que se unem à campanha da Seegene para garantir o retorno seguro à normalidade"

SEUL, Coreia do Sul, 8 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- A Seegene Inc. (KQ096530), uma empresa líder em diagnóstico molecular (MDx) da Coreia do Sul, lançou hoje uma iniciativa global para testes de PCR preventivos e de rotina para ajudar os indivíduos a se manterem seguros e saudáveis durante a pandemia da COVID-19. O Dr. Jong-Yoon Chun, CEO da Seegene, afirma que a iniciativa foi desenvolvida para ajudar as pessoas a retornar com segurança à normalidade e contribuir para os esforços globais para acabar com a COVID-19 e evitar futuros surtos.

Houve relatos de um aumento de gripe e resfriados comuns, que estiveram ausentes durante os dois anos da pandemia, à medida que países do mundo todo reduzem as restrições de distanciamento social e obrigatoriedade do uso de máscaras. Especialistas também alertaram que mutações potencialmente perigosas poderiam passar despercebidas devido à redução dos testes de PCR, uma vez que os governos não os fornecem mais gratuitamente. Agora as pessoas são obrigadas a monitorar a saúde às suas próprias custas para se manterem seguras.

A iniciativa da Seegene chamada "In-life PCR" envolve: 1) testes em pessoas assintomáticas para detecção precoce do vírus; 2) testes respiratórios sindrômicos à medida que se reduzem as restrições anti-vírus; e 3) aumento do acesso aos testes de PCR graças aos preços acessíveis.

Testes preventivos em pessoas assintomáticas. Os testes de PCR podem identificar pessoas infectadas com sintomas leves ou até mesmo sem sintomas. Um estudo do CDC dos EUA constatou que pessoas assintomáticas ou pré-sintomáticas são responsáveis por cerca de 60% de toda a transmissão da COVID-19. Estima-se que os testes regulares em pessoas assintomáticas, mesmo sem prescrição médica, ajudem a conter a disseminação da infecção em instalações comunitárias, como escolas, igrejas ou casas de repouso e garantam o retorno seguro à vida normal.

Os testes de PCR podem identificar pessoas infectadas com sintomas leves ou até mesmo sem sintomas. Um estudo do CDC dos EUA constatou que pessoas assintomáticas ou pré-sintomáticas são responsáveis por cerca de 60% de toda a transmissão da COVID-19. Estima-se que os testes regulares em pessoas assintomáticas, mesmo sem prescrição médica, ajudem a conter a disseminação da infecção em instalações comunitárias, como escolas, igrejas ou casas de repouso e garantam o retorno seguro à vida normal. Testes respiratórios sindrômicos. Os testes sindrômicos são cruciais para determinar qual vírus é responsável pelos sintomas de uma pessoa e qual é o tratamento mais adequado. A Seegene fornecerá o teste Allplex™ SARS-CoV-2 FluA/FluB/RSV que pode detectar simultaneamente o SARS-CoV-2 (por meio do gene N, RdRP e S), a gripe A e B e o VSR (a/b). A OMS recomenda a triagem de pelo menos dois genes-alvo para o SARS-CoV-2. O ensaio da Seegene identifica três para manter a precisão da detecção se novas variantes da COVID-19 surgirem. O teste de seis alvos também inclui dois controles internos para maior precisão.

Os testes sindrômicos são cruciais para determinar qual vírus é responsável pelos sintomas de uma pessoa e qual é o tratamento mais adequado. A Seegene fornecerá o teste Allplex™ SARS-CoV-2 FluA/FluB/RSV que pode detectar simultaneamente o SARS-CoV-2 (por meio do gene N, RdRP e S), a gripe A e B e o VSR (a/b). A OMS recomenda a triagem de pelo menos dois genes-alvo para o SARS-CoV-2. O ensaio da Seegene identifica três para manter a precisão da detecção se novas variantes da COVID-19 surgirem. O teste de seis alvos também inclui dois controles internos para maior precisão. Maior economia e acesso a testes de PCR. Os testes de PCR geralmente são considerados muito caros. A Seegene trabalhará com hospitais e laboratórios populares para que o teste se torne acessível e rotineiro. As altas tecnologias multiplex que se baseiam nos mais de 20 anos de experiência da empresa em diagnósticos moleculares permitiram à Seegene baixar a barreira de acesso.

"Estima-se que a campanha ""In-life PCR" ajude a Seegene a cumprir seu compromisso de tornar os diagnósticos moleculares acessíveis para qualquer pessoa", declarou o Dr. Chun. "Tenho certeza de que os testes de PCR de rotina serão a melhor solução para ajudar a erradicar a pandemia da COVID-19. A Seegene oferecerá suporte total para cidades ou países que se unirem a nós para rastrear e conter melhor o surto."

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1357790/Seegene_logo_Logo.jpg

FONTE Seegene Inc.

SOURCE Seegene Inc.