Seegene lance la première campagne In-life PCR du monde au Vietnam

SÉOUL, Corée du Sud, 18 août 2022 /PRNewswire/ -- Seegene Inc. (096530), la principale société de diagnostic moléculaire en Corée du Sud, va collaborer avec le centre de test LabHouse pour lancer sa campagne In-life PCR au Vietnam à l'intention des chauffeurs du service de covoiturage Grab, à compter du mois d'août.

La campagne In-life PCR de Seegene est une initiative mondiale qui vise à encourager le dépistage régulier des virus respiratoires, dont la COVID-19, la grippe et le rhume, afin de rester à l'abri des maladies infectieuses. Elle vise à enrayer leur transmission à grande échelle et à assurer en douceur un retour à la normale en ciblant les personnes présentes dans les établissements communautaires tels que les écoles et les maisons de retraite, ainsi que les personnes asymptomatiques.

Seegene fournira à LabHouse son test Allplex™ SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV, qui peut détecter simultanément la COVID-19, les grippes A et B ainsi que le virus respiratoire syncytial (VRS). L'entreprise fournira également les instruments et les systèmes de PCR nécessaires pour répondre à la demande accrue de tests lors de la campagne In-life PCR. Seegene prévoit également de fournir son dispositif de PCR entièrement automatisé, « STARlet-AIOS », pour améliorer le flux et l'ampleur du travail.

LabHouse prélèvera des échantillons cliniques, effectuera le processus de test PCR et livrera les résultats correspondants aux conducteurs de Grab dans les villes vietnamiennes de Ho Chi Minh-Ville et de Hanoi. Les conducteurs pourront se faire dépister sur place, à LabHouse, ou même demander la visite d'un technicien pour le prélèvement d'échantillons à l'heure et à l'endroit de leur choix. LabHouse est en discussion avec les hôpitaux d'autres villes vietnamiennes pour étendre la campagne In-life PCR.

« Nous avons décidé de lancer la campagne In-life PCR avec Seegene afin de prendre des mesures préventives contre la résurgence mondiale de la COVID-19, alimentée par de nouvelles variantes et une augmentation des déplacements », a expliqué Nguyen Khoi Do, le PDG de LabHouse. « Grâce à des tests réguliers, nous espérons protéger la santé et la sécurité des conducteurs ainsi que les utilisateurs du service Grab. »

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1357790/Seegene_logo_Logo.jpg

SOURCE Seegene Inc.