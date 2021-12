Seegene lance rapidement un nouveau test PCR qui identifie la variante Omicron, sa version furtive et tous les COV dans un seul tube

Dans un seul tube, le nouveau test RT-PCR cible un total de cinq analyses, dont le gène RdRP, qui confirme les cas positifs de COVID-19, et trois mutations clés du gène S d'Omicron : E484A, N501Y, délétion HV69/70. Et il cible également Endo IC, qui sert de contrôle pour vérifier la validité du spécimen. L'essai a été validé en utilisant de l'acide nucléique variable d'échantillons de la COVID-19, y compris des cas Alpha, Beta, Gamma, Delta et Omicron.

Ce dernier test permet de différencier la variante Omicron de sa version 'furtive'. La version furtive nouvellement apparue est dépourvue de certaines caractéristiques (délétion HV69/70) qui sont ciblées par d'autres tests PCR pour identifier la variante Omicron. La technologie mTOCE, propriété de Seegene, permet de cibler de multiples mutations génétiques dans le gène S. Ce test peut donc distinguer avec précision la nouvelle variante Stealth de l'Omicron standard.

« Nos scientifiques surveillent assidûment la propagation et l'évolution du SRAS-CoV-2 dans tous les coins du monde, afin que nous puissions réagir aussi rapidement et efficacement que possible avec des tests de diagnostic opportuns », a déclaré le Dr Chun, PDG de Seegene. « Nous en apprenons encore sur Omicron, mais tout porte à croire que cette variante est encore plus transmissible que Delta. C'est pourquoi nous avons agi si rapidement, en utilisant notre système de développement basé sur l'IA pour concevoir et développer avec une grande précision. Nous sommes prêts à relever tous les défis liés aux variantes. »

Alors que le Covid-19 faisait son apparition au début de l'année 2020, Seegene a tiré parti de sa plateforme de développement et de sa technologie propriétaire de RT-PCR à haut multiplexage pour produire l'un des premiers kits de tests pour le Covid-19 en seulement deux semaines. Aujourd'hui, Seegene est en mesure de développer rapidement de nouveaux tests pour anticiper l'apparition de nouvelles variantes grâce à son système in silico d'auto-surveillance des données. Ce suivi a permis à l'entreprise de créer des tests permettant de dépister la majorité des variantes de virus découvertes dans le monde, en utilisant les tests COVID-19 existants de Seegene.

