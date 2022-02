Seegene lancerer ny COVID-19 PCR-test med kortere svartid, der er optimeret til massetest

SEOUL, Sydkorea, 3. februar 2022 /PRNewswire/ -- Seegene Inc. (KQ 096530), Sydkoreas førende virksomhed inden for molekylær diagnostik, annoncerede i dag den kommende lancering af Allplex™ SARS-CoV-2 Fast PCR Assay, der kan levere PCR-resultater på kun 60 minutter. Virksomheden udtaler, at denne test forventes at reducere den samlede svartid til en tredjedel og udvide testkapaciteten op til 3 gange for hospitaler og laboratorier uden yderligere apparatur og uden at gå på kompromis med nøjagtigheden.

Reduktion af svartiden er mulig på grund af to primære årsager: 1) Anvendelsen af et nyt enzym, udviklet af Seegene, som halverer PCR-tiden. 2) Seegenes innovative ekstraktionsfri metode, der gør Allplex™ SARS-CoV-2 Fast PCR Assay anvendelig uden ekstraktion af prøver. Dette forkorter den samlede svartid for hvert resultat drastisk. Kort og godt reducerer den nye testsvartiden, hvilket gør det muligt attredoble testkapaciteten på teststederne i et givet tidsrum.

"Denne test vil være det optimale valg for laboratorier og hospitaler, der udfører testning i stor skala, da det giver dem mulighed for straks at udvide testkapaciteten og samtidig mindske byrden for sundhedspersonalet," siger Ho Yi, salgs- og marketingschef hos Seegene. "I øjeblikket planlægger vi at sigte efter de store testmarkeder i mere end 60 lande over hele verden. Det næste skridt på vejen er at udvikle en ny molekylærdiagnostisk test af topkvalitet, der er lige så hurtig som en antigen-kviktest og lige så nøjagtig som en PCR-test"

Allplex™ SARS-CoV-2 Fast PCR Assay er rettet mod tre COVID-19-gener – E, RdRP og N – for pålideligt at påvise COVID-19, uanset variant. Ved klinisk forskning, udført af 17 laboratorier i syv lande, viste denne test samme eller større nøjagtighed med hensyn til påvisning af COVID-19 som andre diagnostiske tests, der er tilgængelige på markedet.

Om Seegene, Inc.

Seegene, Inc. blev grundlagt i Seoul, Sydkorea i 2000 og har datterselskaber i USA, Canada, Tyskland, Italien, Mexico, Brasilien, Colombia og Mellemøsten. Seegene, Inc. er en virksomhed inden for in vitro-diagnostik (IVD), der har forvandlet innovative teknologier til produkter gennem deres banebrydende F&U-aktiviteter. Seegene ejer deres oprindelige patentteknologi, herunder DPO™ (oligonukleotid med dobbelt priming) til amplifikation af flere targets; TOCE™ til påvisning af flere targets i en enkelt kanal; MuDT™, verdens første real-time PCR-teknologi, der giver individuelle Ct-værdier til flere targets i en enkelt kanal til kvantitative tests og mTOCE™ multiplex-teknologi til påvisning af mutationer. Med anvendelsen af disse avancerede teknologier til molekylær diagnostik (MDx) i deres diagnostiske kits og andre værktøjer, har Seegene forbedret sensitiviteten, specificiteten og omfattede sygdomme pr. PCR-test (polymerase-kædereaktion) til hidtil usete niveauer, ved at tilbyde multiplex-PCR-produkter, der er rettet mod og kan påvise gener fra flere patogener samtidigt og nøjagtigt for hver fluorescenskanal. Dette reducerer i høj grad både testtid og omkostninger. Seegene sætter fortsat nye standarder inden for molekylærdiagnostik med banebrydende innovationer.

