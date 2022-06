Seegene lancerer nyt initiativ til prisvenlig PCR-testning som hjælp til fortsat bekæmpelse af COVID-19-pandemien

Initiativet omfatter:

Test af asymptomatiske personer på offentlige faciliteter for at forhindre udbredt smitte

Regelmæssig test for COVID-19, influenza og RSV for at forhindre smitte, efterhånden som restriktioner til bekæmpelse af virus lempes

PCR-tests til en overkommelig pris, muliggjort af Seegenes 20-årige ekspertise

Hjælp og support til lande, der med Seegene arbejder på at skabe en sikker tilbagevenden til normale forhold

SEOUL, Sydkorea, 16. juni 2022 /PRNewswire/ -- Seegene Inc. (KQ096530), Sydkoreas førende virksomhed inden for molekylær diagnostik (MDx), præsenterede i dag et globalt initiativ til forebyggende og rutinemæssige PCR-tests, der skal hjælpe befolkningen til et godt liv i en tid med COVID-19. Dr. Jong-Yoon Chun, CEO for Seegene, fortæller, at initiativet er skabt til at hjælpe folk med sikkert at vende tilbage til normale forhold og bidrage til de globale bestræbelser på at bekæmpe COVID-19 og forebygge fremtidige udbrud.

Der har været rapporter om en stigning i influenza og hverdagsforkølelser, der ellers ikke har været udbredt under den toårige pandemi, efterhånden som lande over hele verden lemper restriktionerne for social distancering og fjerner krav til mundbind. Eksperter har ligeledes advaret om, at potentielt farlige mutationer kan gå ubemærket hen på grund af nedskaleret PCR-testning i mange lande samt krav om egenbetaling i nogle lande, hvilket formentlig betyder, at færre testes.

Seegenes initiativ, som virksomheden kalder "In-life PCR", omfatter 1) asymptomatisk testning til tidlig virusdetektion 2) syndromisk respiratorisk testning, efterhånden som restriktioner til virusbekæmpelse er lempet samt 3) øget adgang til prisvenlige PCR-tests.

Forebyggende asymptomatisk testning. PCR-tests kan identificere smittede personer med milde symptomer eller endda helt uden symptomer. En undersøgelse foretaget af CDC i USA viste, at asymptomatiske eller præsymptomatiske personer er ansvarlige for omkring 60 % af al COVID-19-smitte. Regelmæssig asymptomatisk test, også uden lægehenvisning, forventes at hjælpe med at bremse udbredelsen af smitte på offentlige faciliteter, såsom skoler, kirker eller plejehjem og sikre en sikker tilbagevenden til et normalt liv.

Syndromisk testning er afgørende for at fastslå hvilken virus der forårsager en persons symptomer, og hvilken behandling, der bør anvendes. Til dette formål tilbyder Seegene testen Allplex™ SARS-CoV-2 FluA/FluB/RSV Assay, der på samme tid kan påvise SARS-CoV-2 (vha. N-, RdRP- og S- generne), influenza A og B og RSV (A/B). WHO anbefaler screening af mindst to targetgener for SARS-CoV-2. Testen fra Seegene identificerer tre, hvilket hjælper til at fastholde detektionsnøjagtigheden, hvis der skulle opstå nye COVID-19-varianter. Testen med seks targets omfatter også to interne kontroller, der sikrer ekstra nøjagtighed. Øget adgang til PCR-tests samt overkommelige priser. PCR-test anses generelt for at være meget dyre. Seegene vil samarbejde med hospitaler og laboratorier, så en test vil kunne tilbydes til en meget overkommelig pris at øge tilgængeligheden og tilskynde til rutinemæssig testning. High multiplex-teknologier, der bygger på virksomhedens mere end 20-årige ekspertise inden for molekylær diagnostik, gør det muligt for Seegene at kunne udbrede adgangen til deres tests.

"Kampagnen til prisvenlig PCR-testning forventes at hjælpe Seegene med at opfylde deres løfte om at gøre molekylær diagnostik tilgængelig for alle," siger dr. Chun. "Jeg er sikker på, at rutinemæssig PCR-testning vil være den bedste løsning i bestræbelserne på at standse COVID-19-pandemien. Seegene ønsker at hjælpe alle interesserede byer eller lande, der sammen med os vil søge at spore og begrænse sygdomsudbrud."

