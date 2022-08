Seegene lancerer verdens første PCR-kampagne i Vietnam

SEOUL, Sydkorea, 18. august 2022 /PRNewswire/ -- Seegene Inc. (096530), Sydkoreas førende molekylære diagnosevirksomhed, vil arbejde sammen med testcenteret LabHouse, for at lancere deres In-life PCR -kampagne i Vietnam for chauffører af kørselstjenesten Grab med start i august.

Seegenes In-life PCR-kampagne er et globalt initiativ, der søger at tilskynde til regelmæssig testning for luftvejsvira, herunder COVID-19, influenza og forkølelse, for at forblive beskyttet mod smitsomme sygdomme. Den har til formål at opbremse den udbredte overførsel og sikre en gnidningsløs tilbagevenden til normale forhold ved at målrette dem, der befinder sig i faciliteter i lokalsamfundene, såsom skoler og plejehjem, samt personer der er asymptomatiske.

Seegene vil levere deres Allplex™ SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV-test, som samtidig kan påvise COVID-19, influenza A og B og respiratorisk syncytiel virus (RSV) til LabHouse. Virksomheden vil også levere de nødvendige PCR-instrumenter og -systemer for at imødekomme den øgede testefterspørgsel fra In-life PCR-kampagnen. Seegene planlægger også at levere deres fuldautomatiske PCR-løsning "STARlet-AIOS" til praktiske og højkapacitets arbejdsgange.

LabHouse vil indsamle kliniske prøver, udføre PCR-testprocesser, og levere PCR-resultater til Grab-chauffører i de vietnamesiske byer Ho Chi Minh og Hanoi. Chaufførerne kan blive testet hos LabHouse, eller de kan endda få besøg af en tekniker til indsamling af prøve på et tidspunkt og sted efter eget valg. LabHouse er i forhandlinger med hospitaler i andre vietnamesiske byer for at udvide In-life PCR-kampagnen.

"Vi besluttede at lancere In-life PCR-kampagnen med Seegene for på forhånd at gribe ind over for den globale genopblussen af COVID-19 drevet af nye varianter og øget rejseaktivitet", siger Nguyen Khoi Do, administrerende direktør for LabHouse. "Gennem regelmæssig testning håber vi at beskytte chaufførernes sundhed og sikkerhed såvel som brugere af Grab-tjenester."

