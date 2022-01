Seegene lanseeraa uuden COVID-19 PCR-testin, jonka lyhennetty läpimenoaika on optimoitu massatestaukseen

Läpimenoajan lyhentyminen perustuu pääasiassa kahteen tekijään: 1) Seegenen kehittämä uusi entsyymi, joka puolittaa PCR-prosessin ajan. 2) Seegenen innovatiivinen eristysvapaa menetelmä, jonka ansiosta Allplex™ SARS-CoV-2 Fast PCR-testi on käytettävissä ilman näytevalmisteen nukleiinihappojen eristystä PCR-pohjaisissa testeissä. Tämä lyhentää merkittävästi kunkin tuloksen kokonaisläpimenoaikaa. Näin ollen tämä uusi testi lyhentää käsittelyaikaa, jolloin laitokset voivat kolminkertaistaa testauskapasiteettinsa tunnissa.

"Tämä testi on optimaalinen valinta laboratorioille ja sairaaloille, joissa suoritetaan laajamittaisia testejä, koska se auttaa niitä laajentamaan testauskapasiteettia välittömästi vähentäen terveydenhuollon työntekijöiden taakkaa", sanoi Ho Yi, Seegenen myynti- ja markkinointijohtaja. "Tällä hetkellä tavoittelemme suurimittaisia testimarkkinoita yli 60 maassa ympäri maailmaa. Matkamme seuraava askel on kehittää uusi kultaisen standardin mukainen molekyylidiagnostinentesti, joka vastaa täysin antigeenitestien nopeutta ja on yhtä tarkka kuin PCR-testi."

Allplex™ SARS-CoV-2 Fast PCR-testi kohdistuu kolmeen COVID-19-geeniin – E, RdRP ja N – jotta COVID-19 voidaan havaita luotettavasti muunnoksista riippumatta. 17 laboratorion seitsemässä maassa suorittaman kliinisen tutkimuksen mukaan tämä testi havaitsi COVID-19:n samalla tai paremmalla tarkkuudella kuin muut markkinoilla olevat diagnostiset testit.

Seegene, Inc. on perustettu Soulissa, Etelä-Koreassa vuonna 2000, ja sillä on tytäryhtiöitä Yhdysvalloissa, Kanadassa, Saksassa, Italiassa, Meksikossa, Brasiliassa, Kolumbiassa ja Lähi-idässä. Seegene, Inc. on in vitro -diagnoosiyhtiö (IVD), joka on tuottanut innovatiivisia teknologioita hyödyntäviä tuotteita uraauurtavien T&K-toimintojensa avulla. Seegene omistaa alkuperäisen patenttiteknologiansa, kuten DPO™ (Dual Priming Oligonucleotide), jolla voidaan vahvistaa useita kohteita; TOCE™, jolla voidaan havaita useita kohteita yhdellä kanavalla; MuDT™, maailman ensimmäinen reaaliaikainen PCR-teknologia, joka ilmoittaa yksilölliset Ct-arvot useille kohteille yhdellä kvantitaavisten testien kanavalla; ja mTOCE™ usean mutaation tunnistusteknologia. Soveltamalla näitä huipputason molekyylidiagnostiikkateknologioita (MDx) diagnoosisarjoihin ja muihin työkaluihin Seegene on parantanut PCR:n (polymeraasiketjureaktio) herkkyyden, spesifisyyden ja PCR-testikohtaisen tautikatteen ennennäkemättömille tasoille tarjoten tarkkoja moninaisia PCR-tuotteita, jotka kohdistuvat samanaikaisesti useiden patogeenien geeneihin ja tunnistavat ne kullakin fluoresenssikanavalla. Tämä ominaisuus säästää huomattavasti aikaa ja kustannuksia. Seegene määrittää MDx:lle jatkuvasti uusia standardeja huipputekniikkaa edustavilla innovaatioillaan.

