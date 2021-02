Seegene met au point le premier test de dépistage capable d'établir l'origine des variants de la COVID-19

SEEGENE DISTRIBUE LE PREMIER TEST DE DÉPISTAGE DES VARIANTS DE LA COVID-19

LE FABRICANT DE TESTS DE DÉPISTAGE DE LA COVID-19 CONTINUE DE FAIRE LE SUIVI DES VARIANTS

L'ENTREPRISE SUD-CORÉENNE S'ENGAGE À COLLABORER AVEC LES GOUVERNEMENTS

SÉOUL, Corée du Sud, 3 février 2021 /PRNewswire/ -- L'entreprise de biotechnologie sud-coréenne Seegene (KQ096530) a déclaré lundi avoir mis au point le premier test de dépistage des variants de la COVID-19 capable de détecter la COVID-19 et ses multiples variants en une seule réaction.

Baptisé « Allplex™ SARS-CoV-2 Variants I Assay », ce nouveau test de dépistage peut détecter et différencier plusieurs mutations du virus, y compris les plus contagieux et mortels.

Il permet non seulement de détecter le virus de la COVID-19, mais aussi d'identifier les principaux variants génétiques qui proviendraient du Royaume-Uni, d'Afrique du Sud ainsi que d'autres régions, dont le Japon et le Brésil.

De plus, ce test peut identifier d'avance un nouveau variant suspect, et par conséquent donner plus d'informations sur d'autres mutations – une caractéristique clé des technologies de Seegene.

Le nouveau produit de Seegene intègre au moins dix des technologies exclusives de l'entreprise, y compris la technologie de pointe de PCR en temps réel mTOCE™ qu'elle est la seule à pouvoir utiliser. Cette technologie innovante permet au test de cibler le point précis où la mutation se produit, ce qui permet de détecter le coronavirus et de différencier différentes mutations dans un seul puits avec précision.

Une autre caractéristique clé de la technologie unique de Seegene est le contrôle interne endogène, qui vérifie le processus complet du test et s'assure que les échantillons ont été prélevés correctement.

Grâce à son système de surveillance automatique des big data in silico, Seegene surveille et analyse de près la base de données mondiale sur la COVID-19 et ses variants, ce qui lui permet de rapidement développer ses produits en conséquence.

À l'heure actuelle, les gouvernements et les autorités sanitaires du monde entier sont obligés de se fier au séquençage d'échantillons individuels pour déterminer le variant du virus en cas de résultat positif – une méthode qui ne convient pas au dépistage de masse. Un représentant de Seegene a déclaré que ce nouveau test de diagnostic des variants de la COVID-19 améliorera considérablement les capacités de dépistage de masse et contribuera à endiguer la propagation mondiale de virus mutants dans un contexte où il est essentiel de faire preuve de réactivité.

Le processus de dépistage actuel repose sur des tests PCR qui détectent l'infection à la COVID-19 ou encore sur des tests sérologiques ou antigéniques rapides qui repèrent respectivement la présence d'anticorps ou d'antigènes. Cependant, les méthodes actuelles sont limitées quant au dépistage des variants du virus, ce qui freine la lutte efficace contre la pandémie. Seule la méthode par PCR peut dépister les variants. Elle ne pouvait en revanche pas être faite dans un seul puits avant que Seegene lance son nouveau test de dépistage des variants.

Selon le représentant de l'entreprise, Seegene a pour objectif prioritaire de fournir ses tests de dépistage des variants de la COVID-19 aux organisations et aux gouvernements du monde entier.

Il a ajouté que l'entreprise continuera de remplir ses obligations en tant que chef de file mondial du secteur du diagnostic moléculaire en collaborant étroitement avec les autorités sanitaires du monde entier.

