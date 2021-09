Seegene obtient le marquage CE-IVD pour l'utilisation du Combo Swab, un dispositif d'auto-prélèvement comprenant quatre tests de dépistage de la COVID-19

SÉOUL, Corée du Sud, 6 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Seegene Inc. (KQ 096530), la plus importante société de diagnostic moléculaire de Corée du Sud, a annoncé le 20 août avoir obtenu le marquage CE pour l'utilisation du Combo Swab, un dispositif d'auto-prélèvement pour quatre tests de dépistage.

Combo Swab est un écouvillon convivial permettant aux patients de prélever facilement et efficacement des échantillons de leur propre cavité nasale et buccale sous la supervision d'un professionnel de la santé. Grâce au marquage CE-IVD, le Combo Swab peut maintenant être utilisé avec les quatre tests de dépistage de la COVID-19 de Seegene, soit : le test AllplexTM SARS-CoV-2 Assay, le test AllplexTM SARS-CoV-2 Master Assay, AllplexTM SARS-CoV-2 Variants I Assay et le test AllplexTM SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV Assay. Les tests de dépistage multiplex de Seegene sont largement reconnus dans le monde entier, car ils permettent de détecter de multiples cibles dans un canal unique. La disponibilité du Combo Swab combinée aux tests de dépistage en entreprise devrait améliorer considérablement l'efficacité du processus de dépistage en permettant à un grand nombre de personnes de se faire tester dans des délais beaucoup plus courts.

Le Combo Swab offre de multiples avantages tout en évitant différents inconvénients liés aux écouvillons nasopharyngés. Comparativement à l'écouvillonnage nasopharyngé qui nécessite l'insertion en profondeur d'un écouvillon dans le nasopharynx du patient jusqu'à ce qu'une résistance soit ressentie, le prélèvement au moyen du Combo Swab permet aux personnes de prélever leur propre échantillon de leur bouche et de leur nez sans provoquer d'inconfort. Compte tenu de sa simplicité, les professionnels de la santé n'ont pas à s'occuper de chaque patient, permettant ainsi à un grand nombre de personnes d'effectuer efficacement des tests de dépistage. Non seulement le Combo Swab améliore considérablement le contexte entourant le processus de dépistage de masse, mais il réduit également le risque d'exposition accidentelle au virus pour les cliniciens, car ceux-ci peuvent se tenir à distance pendant la procédure de dépistage. En juillet 2020, l'entreprise avait fait une demande de brevet relative à une technologie pouvant détecter le virus du SRAS-CoV-2 au moyen de prélèvements dans la bouche ou le nez. Selon Seegene, cette nouvelle solution de dépistage permettra non seulement d'élargir l'accès aux tests de dépistage de la COVID-19, mais aussi de réduire la charge de travail des travailleurs de la santé. Elle aidera ainsi à résoudre les problèmes de pénurie de médecins en ce sens dans de nombreux pays du monde.

Des données cliniques montrent que les prélèvements au moyen du Combo Swab offrent des résultats d'une précision de plus de 96 %, soit la même précision que les résultats obtenus par le processus d'écouvillonnage nasopharyngé. Des pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni et Singapour utilisent déjà des dispositifs d'auto-prélèvement comme les écouvillons oraux et nasaux pour augmenter les efforts de dépistage. Cependant, la plupart des tests de dépistage par auto-prélèvement effectuent des prélèvements dans la bouche ou le nez, tandis que le Combo Swab de Seegene effectue des prélèvements à la fois de la bouche et du nez. Par conséquent, les résultats obtenus à l'aide du Combo Swab sont plus précis que ceux obtenus au moyen des autres dispositifs d'auto-prélèvement actuellement offerts sur le marché.

« Devant la propagation rapide du variant Delta, les tests de dépistages préventifs sont cruciaux pour freiner la propagation de la COVID-19. Dans de telles circonstances, le Combo Swab permettra un dépistage de masse efficace et de grande précision, a déclaré Min-cheol Lee, directeur de la technologie de Seegene. Seegene possède des technologies multiplex uniques qui ont fait l'objet de plus de 50 brevets originaux de détection de gènes de virus multiples en un seul test. La combinaison du Combo Swab et des technologies multiplexes de Seegene deviendra assurément la solution optimale pour intensifier le dépistage de la COVID-19 et un outil essentiel pour la réouverture des sociétés », a-t-il ajouté.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1357790/Seegene_logo_Logo.jpg

SOURCE Seegene Inc.